Bloodborne: 60FPS con patch non ufficiale, forse dopo il D1 di PS5

Bloodborne è decisamente uno dei giochi più riusciti di From Software. L’esclusiva PlayStation 4 continua ad essere sulla bocca degli appassionati anche dopo cinque anni dal suo rilascio originale. A farla da padrone in questi ultimi mesi, sono principalmente tutta una serie di rumor e voci di corridoio che sembrano essere certe dell’arrivo del titolo anche su PC e una remastered per PlayStation 5. Mentre non arrivano conferme ufficiali, ci sono spiragli per quanto riguarda una patch che porterebbe il gioco a girare a 60 FPS anche su PS4 Pro.

Si tratta di una patch non ufficiale che potrebbe venire rilasciata nel corso dei prossimi mesi. Il creatore di questa hack, Lance McDonald ha infatti confermato che sta pensando di pubblicare questa sua patch una volta che PlayStation 5 sarà stata lanciata sul mercato e quando Sony avrà chiarito se Bloodborne avrà o meno dei miglioramenti sulla nuova console. L’intenzione di McDonald è quindi quella di rispettare le intenzioni di Sony, lasciando che la compagnia esponga prima di tutto i propri piani per il titolo From Software.

Ciò che ha da sempre affascinato i giocatori di Bloodborne, è sia il contesto che l’ambientazione in cui si viene immersi nel gioco. Un’opera molto distante da quel fantasy orrorifico proposto nella saga di Dark Souls. Per questo c’è ancora oggi un grande interesse che ruota attorno a questa IP della software house giapponese. Sono in molti infatti non solo a richiedere a gran voce di portare il gioco su PC, ma c’è anche chi chiede un vero e proprio sequel.

Vi ricordiamo che al momento non sappiamo in che modo Bloodborne verrà supportato su PlayStation 5. Di sicuro, per godere del gioco a 60 FPS su PS4 Pro servirebbe l’utilizzo della patch non ufficiale sviluppata da Lance McDonald; che al momento non è ancora disponibile. Cosa ne pensate di questa patch? Sareste disposti a scaricarla ed installarla per godere dei 60 FPS su PS4 Pro?