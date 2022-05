Bloodborne è considerato da moltissimi come uno dei giochi più belli e interessanti mai creati da FromSoftware. Lanciato nel 2015 in esclusiva PS4, il titolo ancora oggi non viene smesso di giocare e nel mentre in tanti sognano una conversione per PC oppure una versione rimasterizzata, magari per PS5, un utente di YouTube ha provato a immaginarla. Esatto, avete capito bene: l’opera di Japan Studio e FromSoftware ha finalmente ricevuto quel tanto adorato e desiderato aggiornamento, anche se solo sotto forma di concept video.

Come è stato realizzato questa versione a 4K e 60fps? Molto semplicemente, l’utente dietro il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha realizzato questa speciale versione utilizzando dei software di intelligenza artificiale e hardware esterno. Il tutto mirato a simulare un’esperienza di gioco con Bloodborne che gira alla risoluzione massima di PS5 e ovviamente un frame rate di tutto rispetto. Per rendere ancora meglio l’idea di questo lavoro, l’utente YouTube ha anche deciso di pubblicare un confronto con la versione originale.

Purtroppo, almeno per ora, l’unico modo per vedere Bloodborne girare in 4K e 60fps è proprio ammirare questi concept video. Il gioco, nell’immediato, non dovrebbe infatti essere oggetto di eventuali remaster o remake. Da escludersi anche l’arrivo su PC, probabilmente a causa di alcuni problemi legati ai diritti. Il titolo è infatti sviluppato a metà tra FromSoftware e Japan Studio e non sappiamo chi potrà avere l’ultima parola in merito.

Se Bloodborne non è più nei pensieri di FromSoftware, altri giochi invece tengono occupati gli sviluppatori nipponici. Oltre a Elden Ring, al momento il team è al lavoro sul ripristino dei server di Dark Souls per PC e giusto nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di quanto poco manchi a questo obiettivo: trovate tutti i dettagli in merito a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.