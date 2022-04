Il recente successo di Elden Ring ha sicuramente dato grande risalto a From Software e, in generale, ai Soulslike. I fan di lunga data, sicuramente, avranno avuto modo di provare anche altri titoli della software house. Grazie alla loro giocabilità e longevità, infatti, titoli come i Dark Souls e Bloodborne non vengono mai abbandonati del tutto dai giocatori.

Proprio Bloodborne ha, di recente, ispirato un’artista a realizzare delle opere dedicate proprio a questo titolo. L’autore in questione è MI QI, un’artista di GuangZhou che, tramite il suo portfolio su Artstation, ha realizzato diverse artwork che ritraggono personaggi e ambientazioni del mondo di gioco. La qualità delle opere è davvero eccezionale e il livello di dettagli è sublime. Sicuramente tutti gli appassionati di From Software saranno felici nel vedere la galleria completa.

Bloodborne, nonostante sia uscito nel 2015, continua ad attrare modder e appassionati di ogni genere. Le sue atmosfere cupe e i personaggi unici che ne popolano il mondo hanno sicuramente lasciato il segno in chiunque abbia avuto modo di provare il titolo di From Software. La community, infatti, è ancora piuttosto attiva e non mancano le nuove mod in grado di dare nuova vita al gioco. Una delle più recenti, ad esempio, permette di trasformare il titolo di From in un kart game. Inoltre, sul web sono circolate alcune immagini di un possibile demake che avrebbe trasformato il gioco in un titolo per PSX. Purtroppo, queste immagini non hanno dato vita ad una vera e propria mod ma non è da escludere che possa arrivare in futuro.

Bloodborne è disponibile su PlayStation 4 e, nel caso in cui foste appassionati di Soulslike, non possiamo che consigliarvi di recuperarlo il prima possibile. Così come Elden Ring, ultima fatica di From Software che ha convinto all’unanimità critica e giocatori, rivelandosi subito come il più grande successo dello studio.