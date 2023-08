In un’epoca in cui i giochi vengono rapidamente dimenticati a causa dell’incessante flusso di nuovi titoli, c’è un gioco che continua a macinare numeri interessanti, nonostante siano trascorsi ben otto anni dal suo lancio. Il suo nome? Bloodborne. Una delle opere maggiormente amate da da FromSoftware, sta dimostrando di essere un’autentica pietra miliare nel mondo dei videogiochi, mantenendo una schiera di appassionati giocatori che ancora oggi si impegna nella conquista del desiderato platino. Nonostante sia uno degli elementi più anziani nella lista dei migliori giochi per PS4, il conteggio dei giocatori di Bloodborne per il mese di luglio 2023 continua a mettere in ombra persino i giochi più recenti dedicati a PS5.

La sua popolarità è confermata dai dati esclusivi raccolti da TrueTrophies, con ben 3,2 milioni di account PSN attivi. Dati che alimentano la classifica settimanale del sito dedicata ai 40 migliori giochi per PlayStation. In maniera molto indicativa, questi sono i titoli più recenti che Bloodborne avrebbe superato

Dead Island 2

Monster Hunter Rise

Wo Long Fallen Dynasty

Exoprimal

Crash Team Rumble

Dead Space Remake

Wild Hearts

Forspoken

Tchia

Like A Dragon Ishin

Atomic Heart

Humanity

Mentre alcuni giochi sono usciti dalla lista dei primi 200 giochi del mese, rendendo indisponibili alcuni dati, è indiscutibile che Bloodborne abbia superato la maggior parte dei titoli elencati sopra. È da notare che il successo di Bloodborne non è solo temporaneo, poiché ha dimostrato di mantenere una costante affluenza di giocatori appassionati, rispetto ai titoli più recenti che faticano a mantenere lo stesso livello di interesse.

Il confronto tra Bloodborne e giochi del calibro di Wo Long Fallen Dynasty, Dead Island 2 e Monster Hunter Rise rivela numeri sorprendenti. Nel mese di luglio 2023, Bloodborne ha visto il 68,02% più di giocatori rispetto a Wo Long Fallen Dynasty, il 20,32% più di giocatori rispetto a Dead Island 2 e addirittura il 38,21% più di giocatori rispetto a Monster Hunter Rise.

Sebbene il 2023 abbia visto l’arrivo di titoli altamente attesi come Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Final Fantasy XVI e altri ancora, Bloodborne dimostra ancora una volta di essere un’icona intramontabile. Mentre alcune delle nuove uscite riescono a superare Bloodborne, questo gioco dimostra di avere una base di fan incredibilmente solida che lo sostiene ancora dopo tutti questi anni. La sua popolarità ininterrotta è una testimonianza del suo impatto durevole nell’industria dei videogiochi.

A questo punto ci chiediamo, ma quando diavolo la vediamo una remastered e una release su PC? Dovremmo attendere ancora anni, oppure prima o poi Sony si deciderà a regalarci una delle poche versioni rimasterizzate davvero necessarie?