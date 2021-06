Bloodborne, l’uscita su PlayStation 5 e PC forse è più probabile

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Tra successori spirituali e sequel, la storia di Bloodborne è ben lontana dall’essersi conclusa. Il gioco, esclusiva PlayStation 4 è infatti oramai da diverso tempo al centro di rumor e voci di corridoio, qualcuna meno veritiera e altre invece meritevoli di ascolto. Oggi parliamo della seconda categoria, con un insider molto vicino al mondo PlayStation che ha parlato dei possibili porting del titolo di casa From Software, con dei risvolti che potrebbero essere davvero inattesi.

Andiamo con ordine: l’insider si chiama SoulsHunt ed è molto attivo su Twitter. Poco prima dell’E3 2021 ha inoltre diffuso alcune informazioni su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, che poi è stato effettivamente presentato alla kermesse di Los Angeles. L’utente è dunque molto affidabile e possiamo prendere, seppur con cautela ovviamente, le sue informazioni con un pizzico di sicurezza in più. Per quanto riguarda Bloodborne, per SoulsHunt il titolo non riceverà un sequel ma un remaster. Al time dello sviluppo però non ci sarebbero né Bluepoint Games (autori del remaster di Demon’s Souls) né From Software stessa (impegnata su Elden Ring) ma un terzo studio, ancora sconosciuto.

Le informazioni in possesso dell’insider comunque non sono moltissime. Nel suo messaggio, affidato a Twitter, si limita a dire che è effettivamente la remaster sarebbe in sviluppo per PlayStation 5 e PC. L’uscita sarebbe prevista prima sulla console di casa Sony e successivamente su Steam. Quest’ultima informazione troverebbe conferma nella volontà della casa giapponese di pubblicare alcune delle esclusive PlayStation proprio su PC ma ovviamente al momento i piani interni in merito a quando e quali giochi portare sono ancora segreti e difficilmente avremo informazioni prima del lancio.

Beaucoup attendent une suite à Bloodborne mais cela n'arrivera pas. FS préfère se focaliser sur de nouvelles IPs Cependant, Bloodborne sortira bien cette année sur PS5 (plus tard sur PC) ! Le remaster n'est pas développé par Bluepoint ni FS mais est ambitieux pic.twitter.com/zX2aBEkMAC — SoulsHunt (@SoulsHunts) June 19, 2021

Che Bloodborne sia uno dei giochi più attesi su piattaforme più performanti non è un segreto. In molti ad esempio lamentano l’assenza dei 60 frame al secondo, che renderebbe il gioco decisamente più appetibile e più fluido. Resta da vedere se questi rumor si concretizzeranno per davvero. Un eventuale annuncio potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane (o dei prossimi mesi) ma come di consueto vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Vi aggiorneremo se ci saranno maggiori informazioni in merito.