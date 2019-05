Bloodborne, una mod permette di prendere il controllo dei nemici

Una particolare mod permette ai giocatori di impersonare qualsivoglia nemico di Bloodborne, boss compresi, ai giocatori del titolo.

Uno dei titoli qualitativamente migliori di questa generazione di console è senza ombra di dubbio alcuno Bloodborne. L’esclusiva PlayStation è infatti riuscita a fare breccia nel cuore di molti videogiocatori, grazie ad uno stile unico e ad un gran numero di potentissimi e orribili nemici.

Proprio quei nemici, che tanto abbiamo odiato in alcuni degli ostici scontri all’interno del titolo di From Software, sono l’oggetto di una particolare mod di Bloodborne creata da Lance McDonald. Grazie alla suddetta feature tramite una semplice combinazione di tasti sarà infatti possibile prendere il comando di qualsiasi nemico presente nel titolo, boss compresi.

Okay it’s done. Bloodborne mod to play as enemies. Press L3 to take control of locked-on enemy. Press L1+R1+R3 to return control to player. Pretty happy with this. It’s actually a debugging feature that was removed, I just patched in some sneaky code to access it. pic.twitter.com/4KEcrkpMyN — Lance McDonald (@manfightdragon) May 24, 2019

Premendo L3 sarà infatti possibile mettersi nei panni di qualsivoglia antagonista e vagare nelle varie location offerte dal capolavoro di From Software. Per tornare nei panni del protagonista basterà poi schiacciare i tasti L1+R1+R3. Come osservabile nel breve video qui sopra la mod è perfettamente funzionante e, per certi versi, decisamente appagante.

C’è ovviamente qualche piccola limitazione a tutto ciò: con il mostro di cui avremo preso il possesso non potremo infatti spostarci troppo dal protagonista, pena il despawn del mob. Per prevenire eventuali problematiche dovute a ciò il modder ha inserito una meccanica che permette di proseguire nell’avventura con il personaggio principale nel caso in cui il nemico scomparisse a causa di un eccessivo allontanamento.

Un’interessante curiosità sulla mod in questione è, come riporta McDonald stesso, che tale funzionalità era già inclusa in Bloodborne, essendo una feature di debug per gli sviluppatori. Attraverso il codice McDonald è quindi riuscito a recuperare tale peculiare caratteristica ed ad includerla dentro la propria mod.

Che ne pensate di questa notizia, riaffronterete Bloodborne nei panni di qualche mostruosa amenità? Di che odioso antagonista volete prendere il controllo?