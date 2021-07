Bloodborne, nuovi dettagli sulla versione per PS5 e PC

Bloodborne è senza dubbio una delle esclusive PlayStation 4 più richiesta dai giocatori PC e PlayStation 5. L’opera di FromSoftware ha riscosso un successo enorme soprattutto tra gli appassionati, che a distanza da molti anni dal rilascio ne continuano a chiedere un aggiornamento per le prestazioni, in modo da poterci giocare a risoluzioni e frame rate più elevati. Secondo una fonte di 4Chan, Bloodborne sta finalmente per arrivare su PlayStation 5 e PC sotto forma di una remaster dal nome “Hunters Edition“.

Il leaker cita così una versione dal comparto tecnico completamente rivisitato, con ben due modalità grafiche a disposizione: la quality mode sarà a 4K nativi e 30 fps, con ray tracing attivato per le ombre; la performance mode andrà a 1440p e 60 fps, con ray tracing meno incisivo sulle ombre. Previste anche alcune armi inedite per la Hunters Edition di Bloodborne tra cui il Cosmic Revolver, l’Impact Rifle – Double Barrel Shotgun, il The Great One’s Touch, il Cainhurts Flail, il Coldblood Coil e infine il Kos Placenta.

Oltre a queste novità, non sono fatte note particolari modifiche al gameplay o al level design. In particolare, la fonte spiega che la mappa di Yharnam non ha subito variazioni, sebbene alcuni luoghi come Cainhurst Castle o Cathedral Ward siano stati ampliati, in modi non meglio specificati. Riguardo le date di lancio, la fonte spiega di sapere che Bloodborne: Hunters Edition sarà rilasciata su PlayStation 5 tra gennaio e febbraio 2022, mentre la versione per PC giungerà a distanza di sei mesi o un anno.

Rivela anche che su console l’aggiornamento next-gen sarà gratuito per tutti i possessori della GOTY Edition, mentre chi ha la versione standard dovrà pagare 20 dollari. Chi invece possiede gioco e DLC può passare alla Hunters Edition per 10 dollari. Come sempre, non avendo conferme ufficiali da parte di FromSoftware o da Sony, non possiamo che prendere questa notizia con le pinze e continuare ad aspettare eventuali aggiornamenti. Fateci sapere nei commenti se vorreste giocare a Bloodborne in 4K o se preferireste i 60 fotogrammi al secondo.