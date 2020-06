Bloodborne: apparsi in rete screenshot della versione PC

Settimana scorsa sono apparsi in rete diversui rumor che vedevano molto probabile l’arrivo di Bloodborne anche su PC. Stando a queste voci di corridoio, il titolo sviluppato da From Software in esclusiva per PlayStation 4 sarebbe arrivato anche su PC con una versione rimasterizzata pronta ad approdare in concomitanza anche su PlayStation 5. Ora, sebbene il tutto non sia ancora stato annunciato ufficialmente, sembrano essere stati scovati sul web degli screenshot della versione PC del titolo.

Le immagini sono state pubblicate all’interno di un post di Resetera che è stato prontamente eliminato dopo poco tempo. Stando agli screenshots salvati da alcuni utenti, sembra che Bloodborne su PC utilizzerà l’interfaccia API Vulkan. Oltre a mostare alcune ambientazioni del gioco, alcune immagini pongono l’attenzione sulle opzioni, all’interno delle quali si può noatare la personalizzazione della risoluzione dello schermo, cambiare la modalità a tutto schermo e attivare o disattivare il Vsync.

Al momento in cui leggete questa notizia, non abbiamo ancora assistito a nessun annuncio ufficiale circa l’arrivo di Bloodborne su PC quindi, per il momento, navighiamo ancora nel mare delle speculazioni, anche se le immagini sembrano essere realmente scattate su una versione PC del titolo di From Sofware.

Non ci resta che attendere buone nuove a tal proposito, magari l’annuncio arriverà giusto domani in concomitanza con l’evento Sony dedicato ai giochi per PlayStation 5. Cosa ne pensate di queste immagini relative a una possibile versione PC di Bloodborne? Vi sembrano attendibili? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.