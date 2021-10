Bloodborne sarebbe pronto a debuttare su PC! Indizi spianano la strada

Con l’arrivo di sempre più esclusive PlayStation su PC, i giocatori hanno fin da subito chiesto a gran voce il porting di Bloodborne. I rumor su un possibile arrivo su PC del titolo From Software sono stati numerosi, ma ad oggi non abbiamo ancora avuto alcuna informazione ufficiale su questo richiestissimo porting.

La speranza dei giocatori non muore mai, e proprio di recente c’è qualcuno in rete che è fermamente convinto che Bloodborne sarebbe molto vicino ad arrivare anche su PC. A dichiarare il tutto è stato il noto leaker Shpeshal Nick durante l’ultimo episodio del podcast Xbox Era.

Stando al leaker, sono diverse le fonti a dichiarare che il porting di Bloodborne per PC è pronto, ed è quindi solamente questione di tempo affinché si assista al tanto atteso annuncio ufficiale.

Oltre a questo, le fonti sarebbero concorde anche sul rumor riguardante la lavorazione di una remastered e di un sequel da parte di Bluepoint Games. Ad oggi queste dichiarazioni rimangono ancora da confermare, ma se le voci hanno delle reali fondamenta non dovrebbe passare molto prima di assistere ad un annuncio ufficiale per quanto riguarda l’arrivo dell’amatissimo titolo From Software su PC.