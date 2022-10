In attesa di scoprire se le voci su una remaster di Horizon Zero Dawn siano vere, dal PAX Aus 2022 è arrivata una pugnalata al cuore a tutti i fan di Bloodborne. Il gioco di casa FromSoftware, sviluppato in collaborazione con Japan Studio è un’esclusiva PS4, mai più aggiornata e che in tanti sperano prima o poi di vedere magari su PS5 con una versione a 60 frame al secondo. I rumor in merito sono sempre stati molteplici, ma ovviamente tutti falsi e qualcuno ha deciso di prendersene gioco proprio durante la fiera australiana in corso in questi giorni.

Come riportato da Lance McDonald, modder e dataminer della scena Souls molto attivo negli ultimi mesi, sullo show floor del PAX Aus 2022 sono presenti diverse PS5 che servono per poter provare con mano alcuni titoli. Le console hanno però una scocca modificata, per assomigliare a un dev kit della console e sono state rinominate con un piccolo adesivo di carta che indicherebbe l’eventuale gioco di test. Il nome PS5Bloodborne non è ovviamente passato inosservato, ma è bastata una piccola indagine sullo show floor per accorgersi che no, quell’etichetta in realtà non ha nulla a che vedere con il gioco.

McDonald ha subito spento i rumor in merito. “Ok, una di queste console si chiama PEPSIMAN. O hanno scelto dei nomi carini oppure PEPSIMAN sta per ricevere un remake per PS5”, le parole del modder dichiarate su Twitter. PEPSIMAN, per chi non se lo ricordasse, è un vecchio gioco pubblicitario lanciato su PS1 esclusivamente in alcuni Paesi ed è abbastanza improbabile che possa ricevere per davvero un remake. Si tratta dunque di uno scherzo, difficilmente organizzato dalla stessa Sony ma più dallo staff del PAX Aus 2022 o da qualche visitatore burlone.

Ok the one is called PEPSIMAN so I think they just chose cute names OR pepsiman is getting a PS5 remake any day now pic.twitter.com/Flh3kSAVc5 — Lance McDonald (@manfightdragon) October 8, 2022

Per il momento, dunque, Bloodborne non arriverà su PS5. E non sappiamo nemmeno se nei piani di Sony ci sia effettivamente la volontà di portare il titolo sulla nuova console. Per ora i fan continuano a vivere così, tra la speranza alimentata dai falsi rumor e qualche piccolo, ma crudele scherzo.