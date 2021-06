Bloodborne su PS5: non solo 4K e 60FPS, potrebbe essere un lavoro più ambizioso

Del ritorno di Bloodborne su PS5 con una remastered se ne parla da quando la console di nuova generazione Sony è stata presentata più di un anno fa. D’altronde parliamo di uno dei giochi targati From Software più amati dagli appassionati, e che ancora oggi viene nominato frequentemente in discussioni di varia natura. Che il titolo abbia lasciato il segno è palese, ma cosa c’è di concreto nelle varie voci di corridoio che si stanno susseguendo in questi mesi?

Sfortunatamente ad oggi non abbiamo alcuna ufficialità sulla tanto chiacchierata remastered di Bloodborne, ma continuano ad arrivare indizi dal web. Uno dei più recenti arriva dal leaker che, qualche settimana fa, aveva anticipato in modo corretto e preciso l’esistenza di Strangers of Paradise Final Fantasy Origin. Oggi, invece, tale leaker afferma che il ritorno del titolo From non si limiterà a riproporre lo stesso gioco ma in 4K e 60 FPS, bensì si tratterebbe di un lavoro molto più ambizioso.

Questo è quel che il leaker ha voluto far emergere ad oggi. Non abbiamo avuto ulteriori informazioni e dettagli più entranti riguardo a questa decantata ambizione nel progetto, ma stando all’utente un possibile Bloodborne 2 sembra essere un qualcosa di quasi impossibile data la volontà di From Software nel creare nuove IP piuttosto che andare a sviluppare dei seguiti laddove il primo titolo ha già saputo accontentare, e anche parecchio, gli appassionati.

Anche oggi rimaniamo con un pugno di mosche in mano, dato che questo ennesimo rumor sul ritorno di Bloodborne su PS5 va preso con le dovute attenzioni. Se il progetto sarà reale aspettiamoci un annuncio ufficiale a breve, magari in un prossimo evento digitale Sony che, sempre stando ad altre voci di corridoio, potrebbe avvenire o verso fine mese o a luglio.