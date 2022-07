Da diverso tempo, tantissimi appassionati del gioco di ruolo cartaceo si chiedono che fine abbia fatto Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Il gioco ha in effetti subito un destino poco felice, con la cancellazione della vecchia build e il reboot, avvenuto internamente. A oggi non ci sono nuove informazioni in merito, ma pur di tranquillizzare i fan della serie è addirittura intervenuto il CEO di Paradox Interactive, publisher e sviluppatore che ha in mano i diritti della serie.

Tramite un post su Twitter, Fredrik Wester (CEO di Paradox Interactive) ha voluto rassicurare tutti coloro che attendono Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Poche parole, senza dettagli in merito allo sviluppo. “Ricevo domande sullo stato del gioco ogni giorno su Twitter e mi sembra giusto rispondere pubblicamente. Il titolo è in ottime mani e non vediamo l’ora di mostrarvi di più non appena il team di sviluppo si sentirà pronto”, le parole dichiarate da Wester sul social network.

Al momento Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è protagonista di un silenzio decisamente assordante. Sono diversi anni che non si ricevono più update sul gioco e probabilmente non ne sapremo di più neanche durante la prossima Gamescom, prevista per la fine di agosto 2022. Più probabile, invece, che il gioco venga ripresentato interamente nel corso del prossimo anno, magari durante uno dei tanti appuntamenti estivi come l’E3 oppure la Summer Game Fest. Ipotesi, al momento, che non trovano ovviamente conferme e che vi invitiamo a prendere con le pinze.

The game is in good hands and we look forward to showing you more when the team and the game is ready. — Fredrik Wester (@TheWesterFront) July 19, 2022

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è stato annunciato originariamente nel marzo del 2019. Il gioco era inizialmente previsto per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Nel 2021 il titolo è stato tolto dalle mani di Hardsuit Labs e ora sembra essere sviluppato internamente in Paradox. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.