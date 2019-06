Bloodstained: un bug rischia di bloccare il gioco, ecco i dettagli

Bloodstained è finalmente disponibile ma un bug rischia di bloccare il gioco e far perdere tutti i dati della partita: ecco i dettagli.

Con il rilascio di Bloodstained: Ritual of the Night, i dan di metroidvania non vedevano l’ora di immergersi in un nuovo mondo creato dal produttore dell’originale Castlevania, Koji Igarashi. Sfortunatamente, per alcuni di essi la prima esperienza con il gioco non è andata particolarmente bene in quanto un bug ha bloccato i progressi di gioco in modo definitivo.

In pratica, succede questo: mentre si viaggia nel gioco, è possibile trovare degli scrigni. Alcuni di questi contengono degli oggetti che sono fondamentali per la prosecuzione (come in ogni buon metroidvania). Il problema è che il bug in questione fa sì che alcuni scrigni compaiano già aperti e che gli oggetti al loro interno siano inaccessibili, bloccando quindi in modo definitivo la prosecuzione. Purtroppo, non c’è assolutamente nulla da fare se non iniziare da capo una nuova partita.

Il publisher del gioco, 505 Games, ha affermato: “Stiamo verificando una serie di possibilità per risolvere il problema e ogni fix richiede che la partita venga riavviata. A dispetto dei nostri sforzi nella creazione di una patch che possa preservare i progressi precedenti alla versione 1.02 del gioco, questa è la migliore soluzione per poter evitare il problema in futuro.” La patch 1.02 sarà rilasciata la prossima settimana su Xbox One, mentre i giocatori della versione fisica Nintendo Switch potranno scaricare la patch prima di iniziare a giocare.

La soluzione migliore è quindi di scaricare la patch e poi iniziare nuovamente il gioco. Non è affatto piacevole, questo è certo, ma pare che non ci siano altre scelte. Esiste ovviamente la possibilità che il bug non compaia, ma è molto meglio ripetere una breve sezione di gioco dopo aver scaricato la patch, piuttosto che arrivare alle fasi finali e ritrovarsi completamente bloccati. Diteci, avete già iniziato a giocare? Vi ricordiamo che Bloodstained è disponibile su PS4, PC e Xbox One già da ora, mentre su Switch arriverà il 25 giugno.