Bloodstained Ritual of the Night: la patch per Switch rende il gioco quasi perfetto?

Il 2019 è stato sicuramente un anno memorabile per il popolo videoludico. Durante gli scorsi 12 mesi siamo stati testimoni di opere incredibili che sono riuscite a segnare per sempre il panorama videoludico. Tuttavia risulta innegabile che, l’anno appena passato è stata dominato da ritorni videoludici non indifferenti. Tra sequel diretti, remake ed “eredi spirituali”, al panorama videoludico non gli è mancato niente. Ma tra le opere più di successo va menzionato anche un certo Bloodstained Ritual of the Night.

Dopo tanti anni di attesa ed una campagna Kickstarter di successo, l’erede spirituale di Castlevania: SotN ha visto finalmente la luce. Durante la scorsa estate infatti, Bloodstained Ritual of the Night ha fatto ufficialmente il debuto su PC, PS4, Xbox One e ora anche su Nintendo Switch. Se le versioni maggiori del gioco si sono dimostrate all’altezza delle aspettative, la stessa cosa non si può dire della versione per l’ibrida Nintendo. Proprio questo particolare porting soffrì al lancio di svariate problematiche.

La versione Switch risultò per mesi a dir poco ingiocabile, presentando fastidiosi cali di frame e problematiche tecniche di vario tipo. Anche se ormai sono passati mesi, sembra che Bloodstained Ritual of the Night sta per rinascere dalle proprie ceneri sull’ibrida Nintendo. Stando a delle recenti informazioni, grazie alla patch 1.04 il gioco risulta molto più pulito a livello tecnico, risultando “quasi” identico alle versioni PS4, Xbox One e PC. Nei prossimi mesi il team di sviluppo continuerà a lavorare su questa specifica versione del famoso metrodivania, nella speranza di renderlo privo di difetti.

Quindi se il gioco vi ha sempre attirato ma il disastroso port per Switch non vi ha fatto procedere con l’acquisto, questa patch potrebbe venirvi in aiuto. Vi ricordiamo che Bloodstained Ritual of the Night è attualmente disponibile anche per PlayStation 4, Xbox One e PC. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!