Bloodstained Ritual of the Night: la Roguelike Mode verrà rimpiazzata dalla Randomizer

Koji Igarashi, sviluppatore della saga di Castlevania, ha recentemente rilasciato un aggiornamento sui contenuti post-lancio del proprio nuovo titolo Bloodstained Ritual of the Night. Durante la campagna Kickstarter del titolo era stata promessa una modalità chiamata Roguelike, che stando al director è stata cancellata a causa dell’incompatibilità “con il tipo di gameplay proposto dal gioco”. Il team di sviluppo però ha intenzione di inserire una nuova modalità chiamata Randomizer, che prenderà il posto della Roguelike Mode.

La modalità Randomizer verrà lanciata insieme al primo personaggio gratuito Zangetsu, e consentirà ai giocatori di riaffrontare la storia con otto diversi parametri completamente casuali. Questi includeranno la generazione casuale di oggetti in qualsiasi area, gli elementi chiave verranno rimescolati nella mappa e così via.

In questa nuova modalità, i giocatori potranno anche generare e condividere online i seeds dei livelli che giocheranno andando a competere con altri utenti su chi li completerà nel minor tempo. Igarashi ha infine chiarito che la modalità Boss Revenge sarebbe stata rilasciata dopo l’aggiunta di Zangetsu e della modalità Randomizer, non nello stesso momento. Per ricevere nuovi dettagli riguardo alla Boss Revenge si dovrà aspettare sicuramente un ulteriore appuntamento comunicativo.

Vi ricordiam0 che Bloodstained Ritual of the Night è già disponibile su molteplici piattaforme quali: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). Cosa ne pensate di questa nuova modalità Randomizer che verrà rilasciata per Bloodstained Ritual of the Night? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.