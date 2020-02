Blue Protocol, nuovo trailer per l’action RPG di Bandai Namco

Tra pochi giorni, ovvero mercoledì 12 febbraio, saranno aperte le iscrizioni per la beta di Blue Protocol di Bandai Namco. L’action RPG per PC, infatti, nel mese di marzo entrerà in una fase di prova aperta a un numero limitato di giocatori e che sarà soltanto in lingua giapponese. In ogni caso tutti gli utenti, senza distinzione, potranno iscriversi e provare questo gioco con grafica in stile anime realizzata con l’Unreal Engine 4. Con l’occasione è stato anche rilasciato un nuovo trailer del gioco.

Ad ogni modo le iscrizioni per ora saranno limitate a 50 mila giocatori che potranno provare il titolo multiplayer basato sull’online e verificare anche quanti contenuti potranno essere completati giocando da soli e non necessariamente in gruppo visto l’impianto MMO. Resta da capire se e quando il titolo arriverà sul mercato occidentale considerando anche le dichiarazioni dell’anno scorso da parte dell’amministratore del subreddit dedicato proprio a Blue Protocol.

Secondo quanto dichiarato nel luglio scorso su Reddit, infatti, Bandai Namco non ha ancora dei piani specifici per l’uscita sui mercati occidentali di Blue Protocol anche se non è detto che in futuro una versione almeno in lingua inglese non possa arrivare. Nello stesso messaggio si spiegava infatti che lo sviluppatore non esclude di poter cambiare idea.

D’altronde la posizione di Bandai Namco è piuttosto comprensibile. I titoli MMO, a meno che non siano progetti di una certa portata come Final Fantasy XIV, hanno sempre bisogno di un periodo di rodaggio iniziale anche per verificare l’effettivo successo e quindi il lavoro (e l’investimento) extra che richiede una versione inglese sarebbe prematuro. Citando sempre la serie Square Enix, vale la pena ricordare, ad esempio, che il primo MMORPG della serie, Final Fantasy XI Online, arrivò sul mercato americano un anno dopo la versione giapponese e per l’Europa i tempi furono ancora più lunghi.