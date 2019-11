Bluepoint Games: Demon’s Souls in arrivo su PlayStation 5?

Con il passare dei mesi, crescono sempre più insistentemente i rumor e le voci di corridoio riguardanti in particolare le console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Scarlett, entrambe confermate dalle rispettive compagnie in arrivo entro la fine del 2020.

Durante la giornata di oggi, la compagnia di sviluppo Bluepoint Games avrebbe pubblicato un misterioso post sul suo account Twitter ufficiale (consultabile, per chi fosse interessato, a questo indirizzo), dando alcuni indizi su quello che sembra a tutti gli effetti essere il suo prossimo titolo. Secondo le interpretazioni di alcuni, si tratterebbe del remake del celebre Demon’s Souls, che potrebbe arrivare su PlayStation 5, probabilmente come titolo di lancio, ampiamente rumoreggiato da qualche settimana.

Chiaramente queste al momento rimangono semplicemente delle supposizioni, pertanto non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni da parte della stessa Bluepoint Games, che siamo sicuri non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che manca ormai pochissimo alla celebrazione dei Game Awards 2019, previsti per il prossimo 12 dicembre, e che potrebbero essere un’ottima occasione per saperne di più a riguardo. E voi, che ne pensate di Demon’s Souls? Cosa vi aspettate da questo ipotetico nuovo titolo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!

