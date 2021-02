BlueStacks 5 Beta: i giochi Android invadono il PC

Il mondo del gaming è ormai un ecosistema capace di sostenersi da solo. Su PC, ogni giorno, i giocatori possono trovare qualsiasi tipo di esperienza che desiderano, così come su console e da diversi anni anche sui dispositivi mobile. C’è chi però cerca di portare i titoli Android su PC per comodità, e a questi appassionati viene incontro BlueStacks 5, che con il nuovo aggiornamento permette di giocare ai titoli android su PC come mai prima d’ora.

Proprio quest’oggi, BlueStacks Inc., il pioniere dei giochi Android su PC, ha rilasciato il più grande aggiornamento di sempre per la propria applicazione: BlueStacks 5 Beta. Questa novità permette ai giocatori PC di giocare ai propri giochi preferiti Android con un concentrato di velocità ed alte prestazioni. Questa versione è stata completamente riscritta, ottimizzando le diverse funzioni ed il supporto per la tecnologia ARM.

Tecnicamente BlueStacks 5 promette, inoltre, una riduzione del 40% dell’utilizzo della RAM rispetto alla versione precedente grazie ad un lavoro di ottimizzazione dell’applicazione, che da oggi sarà decisamente più leggera e veloce. Rosen Sharma, CEO di BlueStacks Inc. afferma quanto segue: “Il nostro prodotto è stato scaricato oltre 1 miliardo di volte dal primo lancio. Noi ascoltiamo i nostri oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo per dare loro quello che desiderano. Ci hanno chiesto un’esperienza di gioco ancor più immediata e prestazioni adatte a differenti specifiche hardware e BlueStacks 5 garantisce proprio questo a milioni di giocatori”.

Si aggiungono infine anche le parole di Alessandro S. Capezza, Country Growth Manager di BlueStacks Inc: “Questa quinta versione è incredibilmente più veloce di qualsiasi altra piattaforma di gioco mobile che abbiamo mai prodotto. Siamo davvero entusiasti di offrire ai giocatori nuove funzionalità tra cui la modalità Eco, che consente all’utente di passare da Discord a e zoomare le chiamate durante l’esecuzione del gioco in background senza rallentamenti.”