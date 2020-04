Bohemia Interactive, il team di sviluppo di DayZ è stato chiuso

Bohemia Interactive, l’azienda dietro alla popolare saga di simulatori militari ArmA, ha chiuso lo studio di Bratislava, dedicato allo sviluppo del survival game DayZ. L’annuncio è arrivato dalla stessa compagnia, chiarendo, tuttavia, che lo sviluppo e gli aggiornamento sul gioco continueranno ad arrivare senza problemi.

Di seguito potete trovare le dichiarazioni rilasciate su Twitter da Bohemia Interactive suddivise in due post – uno dedicato a DayZ nello specifico – in cui si chiarisce che si è trattato di “una decisione condivisa tra i leader dello studio e tutta la parte management, vogliamo ringraziare tutti dipendenti del team per il loro contributo” e che “lo sviluppo di DayZ non è terminato, continueranno gli aggiornamenti e con tutto ciò che era stato pianificato da gennaio”.

We recently closed our Bratislava studio. It was a mutual decision between management and studio leads, and we want to thank all team members for their contribution.

This decision won't affect the future dev. of DayZ, which will continue as outlined here: https://t.co/iXt1gntkTa pic.twitter.com/Ca6nKH4KcW

— Bohemia Interactive (@bohemiainteract) April 27, 2020