Book of the Dead: una mod trasforma il gioco, ecco un video in 4K

Realizzata ancora una volta dall'italiano MassiHancer, ecco una nuova mod “filmica”, che eleva la qualità grafica di Book of the Dead al massimo.

L’anno scorso, i creatori di The Blacksmith e Adam hanno presentato Book of the Dead: una storia interattiva con visuale in prima persona che mostrava le capacità tecniche della nuova versione del motore grafico Unity. L’obiettivo finale era quello di dare una prova di cosa Unity 2018 potesse fare.

Ci è stata segnalata quest’oggi una nuova mod “filmica”, che eleva la qualità grafica del gioco al massimo, realizzata ancora una volta dall’italiano Giulio Maria Guglielmi, in arte “MassiHancer”. Abbiamo conosciuto precedentemente Giulio per il fantastico lavoro svolto su Star Wars Battlefront di luglio, il quale, tramite programmi esterni come Reshade, tonemap e vari effeti cinematografici, ha lavorato sul gioco portandolo ad una risoluzione 4K, con l’aggiunta di un effetto sfocato ed una rielaborazione completa del sistema di illuminazione.

Questa volta ad essere ritoccato con una mod è stata proprio la Tech demo della Foresta dell’ UNITY Engine: “Book of the Dead”. Anche qui, MassiHancer ha lavorato con i soliti programmi, reshade, env e tonemap e sull’illuminazione principalmente per eliminare le ombre violacee purtroppo abbondantemente presenti nella versione base Vanilla di Unity sia sul terreno che sulle rocce che sugli alberi.

Il risultato è strabiliante. Come potrete vedere dal video poco sopra, ispirandosi al paesaggio delle campagne Umbre, Giulio ha utilizzato dei toni più caldi, tipici di una foresta poco prima del tramonto. Ovviamente la mod richiede, come quella precedente, un PC di un certo livello: il creatore suggerisce almeno una GTX 1080 Ti per i 4K e 30fps, ma per la massima fluidità sarebbe meglio utilizzare una RTX 2080 Ti.

Inoltre, il creatore della mod ha affermato che “se avessi avuto uno schermo 8k e la potenza grafica necessaria sarebbe venuto totalmente privo di Aliasing sulla vegetazione e probabilmente due generazioni avanti. Ma al momento, mi sono dovuto accontentare del buon risultato in 4k“.

Cosa ne pensate dei risultati raggiunti da MassiHancer?