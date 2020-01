Bookbound Brigade: l’indie italiano ha una data di uscita

Bookbound Brigade è un metroidvania a sfondo storico e letterario che unisce iconici personaggi come Re Artù, Dorothy Gale (Il Mago di Oz), Dracula, la regina Vittoria e molti altri. Ogni personaggio è dotato di abilità uniche per muoversi nell’ambiente e combattere i nemici: la particolarità sta nel fatto che non si controlla un solo PG ma l’intero gruppo decidendone la formazione.

Ora, lo sviluppatore italiano Digital Tales e l’editore Intragames hanno annunciato la data di uscita di Bookbound Brigade. Il gioco sarà disponibile a partire dal 30 gennaio 2020 in formato PC (via Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch.

“Bookbound Brigade dona nuova vita a personaggi e figure storiche che abbiamo conosciuto sui libri” commenta Sue Yim, Responsabile del Marketing Estero per Intragames. “Siamo entusiasti del fatto che la rivisitazione creativa del genere Metroidvania da parte di Digital Tales permetterà ad amanti della letteratura, appassionati di storia e fan dei giochi platform di intraprendere questa nuova avventura, non appena il gioco sarà pubblicato per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam il prossimo 30 gennaio”.

All’interno del gioco esploreremo cinque grandi regni a tema e potremo incontrare più di 50 personaggi non giocanti tratti da cronache storiche e classici senza tempo. Essendo un metroidvania, ci saranno molti segreti da svelare e mappe da esplorare più volte grazie ai poteri ottenuti. Bookbound Brigade sarà disponibile in formato digitale al prezzo di 19.99 euro. Il gioco supporterà le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese brasiliano, coreano, giapponese, cinese tradizionale e semplificato.