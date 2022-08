Ora possiamo dirlo: Boom Beach Frontlines è riuscito a conquistare il mercato italiano. Pur essendo in una fase di soft launch, infatti, il gioco mobile sviluppato da Space Ape Games in collaborazione con Supercell è riuscito a entrare immediatamente nelle classifiche di Google Play, posizionandosi quasi subito alla prima posizione tra i giochi più venduti, appena sotto i diretti concorrenti.

L’Italia è stato uno dei Paesi che ha accolto in maniera molto positiva il lancio del gioco. Come comunicato dagli sviluppatori, Boom Beach Frontlines è stato il più scaricato tra le nuove 19 regioni che lo hanno accolto nei rispettivi store mobile. I numeri parlano chiaro: nel nostro Paese il titolo ha avuto l’onore di essere stato scaricato da 400.000 persone, una cifra importante che proietta l’Italia tra le nazioni con più giocatori al mondo.

Il successo di Boom Beach Frontlines non si misura però solamente dai dati di download, ma anche dalla popolarità tra i content creator. Su YouTube, considerando solamente il mese di luglio, sono disponibili centinaia e centinaia di video, realizzati sia dagli influencer con migliaia e migliaia di visualizzazioni fino a quelli più piccoli, appartenenti al gruppo delle personalità in crescita. Tra i più noti troviamo CiccioGamer89, Tuberanza, Kekkobomba e molti altri. Tutti questi elementi sono un chiaro segnale di come intorno al brand si sia sviluppata una curiosità decisamente notevole, che potrebbe spingere ancora di più i download nel corso dei prossimi mesi. Qui, a giocare un ruolo chiave, saranno però gli sviluppatori.

Come ogni gioco che si rispetti, anche Boom Beach Frontlines seguirà infatti un corposo programma di aggiornamenti, mirato all’introduzione di nuovi elementi al suo interno. D’altronde sono gli stessi developer ad avvisarci: il titolo è ancora in una fase di soft launch, Space Ape Games è conscia che c’è un grande spazio di manovra per nuovi contenuti; tra i rumor, segnaliamo una nuova modalità di gioco, che potrebbe arrivare già nel prossimo aggiornamento. Ogni mese, inoltre, è previsto un nuovo Beach Pass contenente una nuova truppa, senza però dimenticarci degli aggiornamenti regolari, che continueranno a migliorare la stabilità del gioco e che saranno progettati tenendo conto del feedback della community.

Chiaramente siamo solamente agli inizi. Space Ape Games continuerà ad aggiornare il gioco. La road map è ovviamente molto semplice: più aggiornamenti ci saranno, maggiore potrà essere il supporto della community e l’espansione del gioco. Se tutti questi elementi funzioneranno a dovere, Boom Beach Frontlines sarà pronto per diventare un titolo disponibile in tutto il mondo.

Boom Beach Frontlines è disponibile dal 3 agosto 2022 su iOS e Android. Per saperne di più sul tipo di gioco e il funzionamento del Beach Pass, potete visitare questo indirizzo.