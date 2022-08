Dopo il lancio avvenuto in Canada nel lontano ottobre 2021, Boom Beach: Frontlines si appresta ad arrivare anche da noi. Si tratta di un gioco mobile, sviluppato e pubblicato da Space Ape Games, team di sviluppo che nel corso degli anni ha lavorato a Transformers: Earth Wars, Beatstar, Rival Kingdoms e Samurai Siege. Esattamente come i precedenti lavori, anche Boom Beach: Frontlines è destinato esclusivamente ai dispositivi mobile iOS e Android.

Il titolo è già stato protagonista di diversi video su YouTube, con alcuni nomi decisamente importanti che hanno avuto modo di provarlo in anteprima, tra cui CiccioGamer89, Kekkobomba, Porkuccio, Tuberanza, Blaziken, L’Angolo di Spina, Two Players One Console, Kendy e molti altri.

Già molto chiacchierato nel mondo dei content creator che hanno avuto la possibilità di provarlo in anticipo, Boom Beach: Frontlines si prepara a diventare uno dei giochi, in ambito mobile, da tenere sicuramente sott’occhio durante i prossimi mesi. Seppur apparentemente semplice nelle sue dinamiche, il titolo nasconde una serie di feature che lo rendono particolarmente intrigante e meritevole di essere provato, soprattutto tenendo presente che la sua distribuzione è totalmente gratuita.

I punti di forza di Boom Beach: Frontlines

Boom Beach: Frontlines, grazie al suo gameplay frenetico e immediato, ha catturato subito la comunità dei giocatori di Supercell, portando con circa 50.000 giocatori a unirsi al server Discord del gioco, durante le sessioni di alpha test e oltre 2 milioni di giocatori a pre-registrarsi nelle settimane precedenti al lancio.

Considerando che il gioco ha debuttato nell’ottobre 2021 solamente in Canada, è molto probabile che i giocatori italiani non conoscano ancora Boom Beach: Frontlines. Nel nuovo titolo di Space Ape Games, i giocatori sono invitati a tornare nell’Arcipelago del precedente capitolo per fare squadra e lanciarsi in un frenetico sparatutto a squadra 9 vs 9, dove i giocatori avranno un ampio range di truppe e veicoli che, uniti al gioco di squadra, saranno gli elementi chiave per portare a casa la vittoria. Come ogni gioco mobile moderno, anche in Boom Beach: Frontlines sarà necessario salire di livello, per sbloccare bonus e truppe, oltre che ovviamente espandere il proprio equipaggiamento.

Proprio i potenziamenti riguardano una parte importante del gioco. Vista la sua natura competitiva, gran parte del tempo impiegato sul gioco di Space Ape Games deve essere passato all’interno della personalizzazione e dello sviluppo. Presente anche l’immancabile Battle Pass, o pass stagionale, che vi consentirà di sbloccare forzieri, monete e nuove unità. Chiaramente il pass si aggiornerà a ogni nuova stagione, dunque è necessario tenere d’occhio le varie novità che verranno inserite man mano.

Pre-registrazione: data e paesi del lancio

Attualmente Boom Beach: Frontlines è entrato nella fase di pre-registrazione, a cui seguirà il lancio il 3 agosto 2022. Dopo il Canada, toccherà ad altre 19 nuove regioni del mondo, tra cui appunto l’Italia. Ecco l’elenco completo:

Australia

Belgio

Repubblica Ceca

Danimarca

Finlandia

Indonesia

Israele

Italia

Malesia

Paesi Bassi

Nuova Zelanda

Norvegia

Filippine

Polonia

Singapore

Svezia

Thailandia

Turchia

Emirati Arabi Uniti (UAE)

Per effettuare la pre-registrazione per le versioni iOs e Android, potete visitare questo link. Effettuarla vi consentirà anche di avere una serie di vantaggi, come per esempio ottenere il Beach Pass in maniera completamente gratuita. Infine, vi informiamo che è presente anche una community decisamente attiva, con un server Discord ufficiale. Al momento oltre 400 mila utenti italiani hanno già effettuato la pre-registrazione per le versioni mobile di Boom Beach: Frontlines, portando l’Italia a rappresentare uno dei mercati più interessati alla nuova produzione di Space Ape Games.

In merito a Space Ape Games e Supercell

Space Ape Games è un pluripremiato sviluppatore, ed editore, di giochi mobil free to play, fondato nel 2012 e con sede a Londra. Nel 2017 Space Ape Games si è unita a Supercell tramite un’acquisizione di maggioranza. Il team di Space Ape è composto da 120 persone, eterogenee e di talento, che si dedicano alla creazione di giochi per cellulari di altissima qualità e fra i più celebri nel Mondo. Sono la passione, l’immaginazione e l’inventiva a guidare la creazione di esperienze di gioco di così grande successo. Bast pensare che il parco titoli prodotto da Space Ape Games ha superato, nel corso degli anni, i 105 milioni di installazioni su device mobile, generando guadagni per oltre 300 milioni di dollari. Space Ape Games ha vinto il 2022 Mobile Game Award per il miglior sviluppatore e Beatstar ha vinto il 2022 Mobile Game Award come gioco dell’anno. Beatstar ha vinto anche il Mobile GameDev Award come migliore nuova IP.

Space Ape ha anche vinto il GamesIndustry.biz come miglior posto di lavoro, nel Regno Unito, nel 2018, 2019 e 2020; ha vinto il TIGA Award 2018 per l’innovazione tecnica, il TIGA Award 2017 per il design audio di Fastlane, il TIGA Award 2017 per l’eccezionale leadership di John Earner, il TIGA Award 2016 per il Gioco dell’anno e il Miglior gioco di strategia, con TRANSFORMERS: EARTH WARS, il Develop Award 2016 per la migliore IP di gioco mobile con Rival Kingdoms, il TIGA Award 2015 per il Miglior Studio Indipendente e per il Gioco dell’Anno con Rival Kingdoms, il premio Europas 2015 per la migliore startup di giochi, il premio Develop 2014 per il miglior nuovo studio e il premio Develop 2015 per il miglior gioco dell’anno. Potete trovare ulteriori informazioni in merito recandovi sul sito ufficiale di Space Ape Games.

Supercell invece, è uno sviluppatore di giochi per cellulari con sede a Helsinki, in Finlandia, e uffici a San Francisco, Seoul e Shanghai. I suoi giochi sono disponibili per tablet, e smartphone, che utilizzano i sistemi operativi iOS di Apple e Android di Google. Dalla sua fondazione nel 2010, Supercell ha portato sul mercato cinque giochi: Hay Day, Clash of Clans, Clash of Clans Boom Beach, Clash Royale e Brawl Stars, tutti titoli che hanno conquistato pubblico e critica per le loro qualità nel settore dei Free To Play.