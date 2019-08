Borderlands 2 VR arriverà anche su PC

Gearbox Software ha finalmente annunciato che Borderlands 2 VR sbarcherà quest'autunno anche su PC dopo diversi mesi di attesa.

Dopo diversi mesi di attesa anche i giocatori su PC potranno finalmente presto fruire dell’esperienza di Borderlands 2 VR anche sulle proprie amate piattaforme. A riferirlo è stato nientepopodimeno che Gearbox Software.

Come se tutto questo non bastasse la software house ha inoltre annunciato che i possessori della versione per PS VR del titolo riceveranno a breve un update gratuito dall’altisonante nome Bad Ass Mega Fun pack contenente i vari DLC del titolo, tra cui i 4 maggiori. Captain Scarlet and Her Pirate’s Booty, Mr. Torgue’s Campaign of Carnage, Sir Hammerlock’s Big Game Hunt e Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep sono quindi presto in arrivo anche su PS VR.

La versione PC di Borderlands 2 VR è stata annunciata per il prossimo autunno e, oltre al gioco base, conterrà anche il precedentemente citato Bad Ass Mega Fun pack.

L’arrivo del titolo su PC è sicuramente un’ottima notizia per tutti i fruitori della realtà virtuale su tale piattaforma. Come riportato dalla nostra recensione della versione per PS VR, che potete trovare qui, infatti: “Borderlands 2 VR rappresenta un’aggiunta di valore alla libreria di Playstation VR. Il gioco di 2K riesce nell’intento di colpire il suo bersaglio, trasporre l’esperienza di questo grande action rpg in un’esperienza VR divertente e accessibile, pur mancandone ampiamente il centro: l’assenza di novità di rilievo e il mancato sfruttamento delle possibilità legate alla realtà virtuale in termini di interazione con l’ambiente di gioco e con i suoi contenuti pesano fortemente su questo gap. La discreta realizzazione tecnica e la sempreverde mole contenutistica in dote al titolo portano, però, su PS VR una quantità potenzialmente infinita di ore di divertimento.”

Che ne pensate di questa notizia, avevate già recuperato il titolo su PlayStation 4 o stavate aspettando proprio l'annuncio della versione PC dell'opera?