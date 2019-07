Borderlands 3: ecco le armi Jakobs in un breve filmato

Ecco che oggi, sull'account ufficiale Twitter di Borderlands 3, è apparso un video di presentazione delle armi Jakobs. Vediamolo insieme.

Dopo aver dato un primo sguardo al pianeta Promethea ed aver svelato i contenuti del Season Pass e dei vari DLC, torniamo a parlare di Borderlands 3 con un nuovo video condiviso su Twitter dal canale ufficiale del gioco, riguardante la presentazione delle armi Jakobs.

Nel filmato vediamo in azione un fucile Jakobs, marchio già visto nei precedenti capitoli della serie di Gearbox e che questa volta, avrà come peculiarità quella di avere proiettili che rimbalzano all’impatto col bersaglio, danneggiando tutti i nemici nelle vicinanze.

L’arma risulterà quindi essere molto utile nelle fasi più caotiche del gioco, potendo danneggiare simultaneamente più nemici con un singolo colpo. Stilando un resoconto di tutte le varie tipologie di armi che troveremo nel gioco, avremo:

Atlas – Le armi possono sparare dei colpi traccianti seguiti da una raffica di colpi “intelligenti”.

Ricordiamo che acquistando il pass stagione di Borderlands 3, non riceverete solo 4 diverse espansioni, il cui nome non è stato ancora rivelato, ma anche una serie di bonus che vi faranno ottenere armi e personalizzazioni a tema “Stallone da culo”.

Il pacchetto in questione include un lanciarazzi, una pistola ed una treccia da utilizzare come ciondolo per le nostre armi. Si capisce quindi dai bonus che la personalizzazione del giocatore non avverrà esclusivamente con teste e costumi, ma anche ciondoli e stili alternativi per il dispositivo Echo.

Ricordiamo che Borderlands 3 atterrerà sugli scaffali il 13 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC.