Borderlands 3: Gearbox rivela se ci sarà il cross-play al lancio

Borderlands 3 proporrà la funzione di cross-play al lancio? Randy Pitchford, capo di Gearbox Software, ci dice qual è la linea degli sviluppatori.

Borderlands 3 è uno dei titoli più attesi dell’anno e ogni annuncio ed evento legato al gioco suscita grande interesse e molte speculazioni da parte degli appassionati. Il gioco sarà messo di nuovo in mostra durante la “Celebration of Togetherness”: non è chiaro cosa sarà mostrato, ma i fan hanno immaginato che il nome fosse un riferimento al cross-play. Be’, non è così.

La smentita arriva direttamente da Randy Pitchford, capo di Gearbox Sofware, il quale è intervenuto su Twitter per evitare che i giocatori sperassero invano. Non solo l’evento non tratterà del cross-play, ma Pitchford ha già confermato che Borderlands 3 non proporrà tale feature al D1. L’obbiettivo degli sviluppatori è di renderlo disponibile il prima possibile, ma chiaramente questo non dipende solo da loro.

Riguardo all’evento di Borderlands 3, è stato solo detto che “sarà fantastico” ma che non tratterà del cross-play. Non sappiamo quindi cosa ci aspetta quest’oggi. Non ci resta altro da fare se non attendere e vederlo con i nostri occhi.

Vi ricordiamo che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2019 su PC (via Epic Games Store, con esclusività temporale di sei mesi), PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate di Borderlands 3 fino a questo momento? Quanto mostrato vi sta convincendo, oppure dovete ancora farvi un’idea precisa?