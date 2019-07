Borderlands 3 sarà giocabile in cross-play?

Un particolare evento sponsorizzato dalla pagina Twitter ufficiale di Borderlands 3 fa presagire la presenza del cross-play nel titolo.

Uno dei titoli più attesi dalla community videoludica è sicuramente Borderlands 3, ultimo episodio di una saga che è riuscita con il tempo ad appassionare una grande schiera di giocatori. Borderlands 3 si preannuncia essere un gioco di grandi dimensioni e dalla longevità molto elevata e, così come i predecessori, sarà un titolo che darà il meglio di sè se giocato in cooperativa.

Se fino a qualche anno fa era però impensabile vedere sfidarsi all’interno della stessa partita giocatori provenienti da diverse piattaforme, ora la situazione è decisamente diversa. Grazie al successo travolgente di titoli come ad esempio Fortnite le varie console si sono infatti aperte alla possibilità di far giocare i propri player con quelli di altre piattaforme. Una situazione fino a poco tempo fa decisamente utopica.

Considerando come appunto anche Borderlands 3 sarà un titolo che rende al massimo se giocato in compagnia, viene quindi spontaneo chiedersi se anche l’ultima opera di Gearbox supporterà il tanto amato cross-play. Purtroppo fino ad’ora non sono arrivati annunci ufficiali a riguardo da parte della software house, ma un post pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale del titolo potrebbe far presagire grosse novità riguardo.

La pagina di Borderlands 3, come osservabile comodamente anche qua sopra, ha infatti pubblicato un invito per un evento chiamato “Celebration of Togertherness” che si terrà il prossimo 16 Luglio.

Nonostante non ci siano ulteriori informazioni a riguardo tutto però porta verso un possibile annuncio del cross- play. Che sia veramente così? Per saperlo ci toccherà attendere un altro paio di giorni.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi l’evento pubblicizzato dalla pagina Twitter ufficiale del titolo svelerà davvero la presenza del cross-play in Borderlands 3? Secondo voi sarebbe una gradita aggiunta? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!