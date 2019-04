Borderlands 3: data di uscita svelata da un leak?

Borderlands 3 è uno dei giochi più chiacchierati, anche in seguito ad alcuni leak legati alla data di uscita e all'esclusività Epic Games Store.

Borderlands 3 è uno dei titoli più chiacchierati di questi giorni, dopo l’annuncio in grande stile avvenuto al PAX East. Alla presentazione, seppur con qualche problema tecnico, siamo riusciti a vedere un primo trailer denso di contenuti. Ciò che non è stato svelato è il giorno di uscita del gioco. I fan non sono stati con le mani in mano, però, e hanno iniziato a speculare, arrivando a supporre che la data di uscita sarebbe il primo ottobre 2019, in seguito ad alcuni numeri apparsi nel filmato.

Ora, invece, scopriamo che potrebbero essersi sbagliati: infatti, l’account ufficiale di Borderlands potrebbe aver condiviso involontariamente un tweet con riportata la data di uscita: 13 settembre 2019. Possiamo vedere uno screen del tweet (rapidamente cancellato) catturato da pcgamer.com e disponibile anche su Internet Archive.

Come potete notare, non viene citato direttamente Borderlands 3, ma il termine Mayhem è stato usato più volte per riferirsi al gioco, quindi è da considerabile come valido sostituto. Inoltre, grazie all’utente Wario64, possiamo scoprire che il gioco potrebbe essere rilasciato su Epic Games Store: l’utente ha ricaricato un filmato cancellato. Questo non significa che il titolo sarà un’esclusiva, ma il filmato non include alcun logo di Steam: potete vederlo in basso sinistra, nel filmato.

Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) April 1, 2019

Questa possibilità è stata rapidamente resa credibile dal fatto che Randy Pitchford, il CEO di Gearbox Software, sia intervenuto su Twitter per affermare che le decisioni legate alla pubblicazione, alla distribuzione e alle partnership con determinate piattaforme sono tutte prese da 2K/Take-Two: in pratica, sapete con chi prendervela se non siete contenti della questione.

Inoltre, Pitchford afferma che le esclusive non sono un gran problema, se includono qualche vantaggio e se sono di breve durata, ovvero sei mesi. Quest’ultimo sembra un chiarissimo suggerimento sulla questione. Al tempo stesso, non è ancora una conferma ufficiale. È già stato confermato che domani, mercoledì 3 aprile, sarà svelata ufficialmente la data di uscita: non ci rimane altro da fare che aspettare una giornata e sapremo esattamente come stanno le cose. Diteci, sareste contenti di una release a settembre, per Borderlands 3?