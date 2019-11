Borderlands 3: annunciata data d’uscita del DLC Moxxi’s Heist

Tra gli sparatutto in prima persona usciti durante quest’anno, un posto di rilievo è sicuramente detenuto dall’adrenalinico Borderlands 3, il titolo di Gearbox Software uscito lo scorso settembre sulle console di attuale generazione. Nel corso della giornata di oggi, la compagnia di sviluppo Gearbox Software ha annunciato la data d’uscita del prossimo DLC Moxxi’s Heist, che apporterà diversi contenuti inediti al gioco, tra cui nuove armi e nuovi equipaggiamenti.

Il contenuto scaricabile sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 19 dicembre, rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer del DLC Moxxi’s Heist, augurandovi come sempre buona visione.

Lo stesso Borderlands 3 ha ricevuto aggiornamenti nel mese di ottobre, soprattutto in concomitanza con la festività di Halloween con l’evento Bloody Harvest. Ricordiamo che Borderlands 3 è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Menzioniamo infine che Gearbox Software ha recentemente annunciato che il titolo uscirà presto anche su Google Stadia, ovvero la piattaforma di videogiochi in streaming della compagnia californiana. Non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni in merito, che siamo certi che non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. E voi, ci state ancora giocando? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!