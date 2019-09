Borderlands 3: data di uscita, orari di sblocco, edizioni speciali e requisiti PC

Borderlands 3 è quasi tra noi: scopriamo la data di uscita, gli orari di sblocco e i requisiti della versione PC, oltre alle edizioni speciali.

Borderlands 3 è solo uno dei molti grandi nomi di questo settembre 2019 (il quale può contare ad esempio su Gears 5, del quale vi abbiamo già proposto la nostra recensione) ma è probabilmente uno dei più attesi. Il gioco sarà disponibile su PC (via Epic Games Store, in esclusiva per 6 mesi), PlayStation 4 e Xbox One, ma sarà rilasciato anche su Google Stadia, più avanti. Ora, vediamo insieme quali sono tutti i dettagli sull’uscita del gioco.

Data di uscita e orari di sblocco del preload

Per iniziare, Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2019. La versione console del gioco di Gearbox Software si sbloccherà alla mezzanotte tra il 12 e il 13, ora italiana. La versione PC, invece, si sbloccherà alle 01.00 di notte del 13 settembre, ora italiana. Il preload sarà disponibile 48 ore prima del rilascio ufficiale, su tutte le piattaforme.

Requisiti PC di Borderlands 3

Se volete giocarlo su PC, vorrete sapere quali sono i requisiti di sistema; iniziamo con quelli minimi:

OS – Windows 7/8/10

Processore – AMD FX-8350 |Intel i5-3570

Memoria – 6GB RAM

Scheda grafica – AMD Radeon HD 7970 | NVIDIA GeForce GTX 680 2GB

HDD – 75 GB

I requisiti consigliati, invece, sono:

OS – Windows 7/8/10

Processore – AMD Ryzen 5 2600 | Intel i7-4770

Memoria – 16GB RAM

Scheda grafica – AMD Radeon RX 590 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

HDD – 75 GB

Tutte le edizioni prenotabili

Borderlands 3, come ogni grande gioco da molti anni a questa parte, dispone di varie edizioni. Vediamo quali sono e cosa contengono.

Standard

Contiene il gioco base e, in caso di preorder, propone una skin e un ciondolo per armi dorate. Ecco il link per il preordine.

Special Limited

Contiene il gioco base, il Pacchetto Retrò (testa e skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e skin arma), il Pacchetto Neon (testa e skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e ciondolo), il Pacchetto Gearbox (skin arma e ciondolo), il Pacchetto Armi giocattolo (2 armi giocattolo, MOD granate giocattolo e ciondolo) e delle MOD equipaggiabili per l’aumento dell’XP e del bottino. Ecco il link per il preordine.

Super Deluxe Edition

Contiene il gioco base, il Pacchetto Retrò (testa e skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e skin arma), il Pacchetto Neon (testa e skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e ciondolo), il Pacchetto Gearbox (skin arma e ciondolo), il Pacchetto Armi giocattolo (2 armi giocattolo, MOD granate giocattolo e ciondolo) e delle MOD equipaggiabili per l’aumento dell’XP e del bottino.

A tutto questo si aggiunge il Season Pass che comprende 4 pacchetti DLC con nuove storie, missioni e sfide; in più avremo una skin arma, ciondolo e MOD granate “Stallone da culo” e la custodia SteelBook per Borderlands 3. Ecco il link per il preordine.

Diamond Loot Chest Collector’s Edition

Questa edizione non contiene il gioco, ma propone i seguenti contenuti:

Riproduzione di una Diamond Loot Chest : Dotata di coperchio a scomparsa, è perfetta per conservare bottino di ogni tipo;

: Dotata di coperchio a scomparsa, è perfetta per conservare bottino di ogni tipo; Statuette dei personaggi di Borderlands 3 (x10) : statuette dei quattro nuovi cacciatori della Cripta, i fanatici gemelli Calypso e alcuni dei personaggi più amati dell’universo di Borderlands, Altezza circa 8 cm;

: statuette dei quattro nuovi cacciatori della Cripta, i fanatici gemelli Calypso e alcuni dei personaggi più amati dell’universo di Borderlands, Altezza circa 8 cm; Modellino della Sanctuary 3 da montare : Costruisci la tua Sanctuary 3 ed esponila sul piedistallo incluso;

: Costruisci la tua Sanctuary 3 ed esponila sul piedistallo incluso; Portachiavi Chiave della Cripta (x4) : Perché non puoi mai sapere quando ti troverai di fronte a una Cripta tutta da aprire;

: Perché non puoi mai sapere quando ti troverai di fronte a una Cripta tutta da aprire; Mappa della galassia su tessuto : Scopri nuovi mondi oltre Pandora grazie alla mappa di Typhon DeLeon;

: Scopri nuovi mondi oltre Pandora grazie alla mappa di Typhon DeLeon; Litografie con ritratti dei personaggi (x5): Ritratti stampati esclusivi dei nuovi cacciatori della Cripta e dei fanatici gemelli Calypso;

Attualmente non è possibile prenotare questa edizione, essendo esaurita. In ogni caso, potete trovarla a questo link.