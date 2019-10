Borderlands 3: data e trailer per l’evento Bloody Harvest

Nel corso della giornata di oggi è stata svelata la data d'uscita di Bloody Harvest, l'evento a tema Halloween di Borderlands 3.

Buone notizie per tutti i giocatori appassionati di action-RPG: nel corso della giornata di oggi, infatti, la compagnia di sviluppo Gearbox Software ha finalmente svelato la data d’uscita di Bloody Harvest, l’attesissimo evento a tema Halloween per Borderlands 3. L’evento sarà disponibile a partire dal prossimo 24 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Gearbox Interactive aveva già parlato a lungo dell’evento Bloody Harvest a settembre, senza però rilasciare un riferimento temporale. Vi lasciamo dunque al trailer ufficiale dell’evento Bloody Harvest pubblicato oggi, augurandovi buona visione.

Bloody Harvest, nella fattispecie, sarà scaricabile in maniera completamente gratuita da parte di tutti i possessori di Borderlands 3, e permetterà di giocare ad una nuova boss fight con il Barone di Bloody Harvest, una nuova arma leggendaria, nuove skin limitate per i Cacciatori della Cripta, oltre che una mappa a tema e tanti piccoli dettagli che ricordano Halloween. All’interno di Bloody Harvest, inoltre, avremo a che fare con i nemici spettrali, attraverso cui il nostro personaggio virtuale farà esperienza del debuff Terrore, che porterà conseguentemente a una riduzione della visuale e della mira.

Bloody Harvest rappresenta ovviamente solo il primo dei tanti eventi che caratterizzeranno Borderlands 3 nel corso dei prossimi mesi: non ci rimane dunque che attendere ulteriori dichiarazioni da parte di Gearbox Software, che siamo certi non tarderanno a venire. Diteci, cosa ne pensate di Borderlands 3? Lo state ancora giocando? Proverete questo evento oppure ormai siete già passati a qualche altro grande gioco?