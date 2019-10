Borderlands 3: dettagli sulla patch 1.03 e sul nuovo hotfix

Borderlands 3 accoglie una nuova patch e un nuovo hotfix che apportano varie modifiche al gioco. Ecco tutti i dettagli in merito.

Tramite il proprio sito ufficiale, gli sviluppatori di Borderlands 3 hanno rilasciato la patch note del più recente update per il loro looter shooter. Inoltre, in contemporanea è stato rilasciato anche un nuovo hotfix. Le correzioni della patch sono state finalizzate sopratutto alla rimozione di alcuni problemi come l’impossibilità di ottenere un obbiettivo Xbox, problemi di utilizzo nel mouse durante la coop e il rischio di entrare in un loop infinito di errori superato un certo livello di esperienza con il personaggio.

La parte più interessante è legata però all’hotfix che ribilancia i personaggi e in particolar modo Fl4k che ora infliggerà sempre uno status alterato con Rakk Attack!. Inoltre, le creature sotto il controllo di Fl4k ora non potranno più spostare il personaggio. Gli sviluppatori di Borderlands 3 si sono infatti resi conto che le creature richiedevano troppa attenzione, nel loro utilizzo, da parte del giocatore che veniva spesso spostato senza possibilità di controllo.

Sono poi state apportate varie correzioni a tre boss del gioco, ritenuti più complessi di quanto preventivato. I boss hanno ricevuto una diminuzione della salute e un blocco alla rigenerazione degli scudi, che rallentavano inutilmente lo scontro.

Ci sono poi una serie di correzioni minori, che dovrebbero rendere il gioco più godibile. Borderlands 3 continua ad aggiornarsi e a migliorarsi. Il successo iniziale è stato ottimo, anche se, come vi abbiamo segnalato, l’interesse degli spettatori di Twitch è calato notevolmente. Diteci, voi cosa ne pensate del gioco di Gearbox? Fino a questo momento vi sta divertendo, oppure non ha rispettato le aspettative?