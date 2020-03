Borderlands 3: disponibile a partire da oggi su Steam scontato

Borderlands 3 è stato sicuramente uno degli sparatutto in prima persona più chiacchierato dello scorso anno. Dopo essere stato richiesto a gran voce dagli appassionati, il titolo ha finalmente fatto il suo debutto lo scorso settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su Steam però, a causa dell’esclusività temporale di Epic Games Store, non è potuto approdare subito. L’attesa è ormai finita e il terzo capitolo sviluppato da Gearbox è finalmente stato rilasciato anche per quest’ultima piattaforma.

Per chiunque stesse aspettando l’arrivo su Steam di Borderlands 3 finalmente può tirare un sospiro di sollievo. Infatti a partire da oggi il titolo è disponibile, ma non finisce qui, gli sviluppatori hanno deciso anche di scontarlo. Come ben sappiamo la saga di Borderlands sulla piattaforma è in forte sconto e pure questo terzo capitolo avrà un prezzo vantaggioso per tutti gli utenti. Il gioco viene venduto con un corposissimo sconto del 50% su tutte le edizioni. L’edizione standard è venduta a 29,99€ invece che 59,99€ e l’edizione super deluxe a 49,99€ invece che 99,99€. Un offerta non da sottovalutare per tutti gli appassionati considerando che l’edizione speciale costa di meno della versione standard.

Quest’ultima versione è sicuramente quello che consigliamo a tutti quanti visto e considerando che al suo interno include un season pass con quattro DLC, tra cui Moxxi alla conquista dell’Handsome Jackpot, già disponibile per il download e vari contenuti bonus.

Cosa ne pensate di questa notizia? Contenti dell’approdo su Steam? Fatecelo sapere qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo Gearbox.