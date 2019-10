Borderlands 3 regala Eridio gratis: ecco come riscattarlo

Borderlands 3 regala una buona quantità di Eridio gratis per un lungo periodo di tempo, ecco tutti i dettagli in merito all'evento.

Borderlands 3 è un vero successo e Gearbox Software ne è molto felice. In occasione del decimo anniversario della serie, gli sviluppatori hanno deciso di celebrare insieme ai giocatori tutto quelle che la serie ha raggiunto. Come? Regalando un bel po’ di Eridium gratis a tutti loro. Vediamo assieme come riscattarlo.

A partire da oggi, martedì 15 ottobre 2019, i giocatori potranno trovare, all’interno del mondo di gioco, delle casse di Eridium, anche in modalità Mayhem. Non solo, le Slot Machine di Moxxi’s Vault Line richiederanno un quantità di Eridium ben più bassa rispetto al solito, senza però alcuna modifica nella pool dei premi disponibili. Infine, anche gli oggetti cosmetici saranno in vendita a un prezzo inferiore.

L’evento, chiamato semplicemente “Show Me The Eridium” durerà ben sette giorni, quindi fino al 22 ottobre 2019, ma Gearbox ha altre sorprese per festeggiare il successo Borderlands 3. Dal 22 al 29 ottobre, ci sarà Mayhem on Twitch, mentre Spooky Surprise, ovvero l’evento di Halloween, sarà attivo dal 29 al 4 novembre. Ci aspetta quindi una metà ottobre densa di eventi, che ci accompagneranno fino all’inizio di novembre.

Borderlands 3 è solo l’ultimo successo della serie e punta di certo a ripete quanto fatto con Borderlands 2, capitolo che ha segnato le maggiori vendite al’interno della saga. Diteci, state giocando a Borderlands 3? Cosa ne pensate del titolo di Gearbox Software?