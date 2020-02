Borderlands 3, svelata l’espansione Guns, Love and Tentacles

Tra i titoli più interessanti usciti negli ultimi mesi dello scorso anno è possibile annoverare anche Borderlands 3, con l’allora attesissimo titolo di Gearbox Software che, al netto di qualche innegabile difetto, è riuscito a mantenere alto l’onore del celebre e folle franchise.

A diversi mesi dal lancio ufficiale della terza, o quarta considerando Borderlands The Pre-Sequel, avventura dei cacciatori della Cripta Gearbox ha deciso di svelare il secondo DLC del titolo, che prenderà il nome di Guns, Love and Tentacles: The marriage of Wainwright & Hammerlock. Si tratta, ovviamente, di qualcosa di veramente folle. Potete osservare il trailer d’annuncio dell’espansione comodamente qui sotto.

Il nuovo DLC si terrà nel pianeta ghiacciato di Xylourgos, dove Wainwright Jakobs e Sir Alistair Hammerlock stanno per convolare a nozze. Ad attenderci troveremo anche una vecchia conoscenza: l’ex cacciatrice della Cripta Gaige, per l’occasione wedding planner insieme al suo cattivissimo robot Deathtrap. Il nuovo pianeta Xylourgos, oltre che essere perennemente ghiacciato e flagellato dai venti, è la casa di tutta una serie di temibili avversari, quali lumache delle rocce mutate, feroci licantropi e occultisti dai poteri arcani.

Per poter lanciarsi nell’avventura del DLC, dovendo arrivare in un nuovo pianeta, sarà prima necessario aver sbloccato i viaggi interplanetari, ma Gearbox ha pensato ad una soluzione anche per i giocatori che vogliono gettarsi subito nella nuova espansione. Sarà infatti possibile saltare completamente le prime fasi di gioco e trovarsi direttamente al livello 13, in modo tale da poter subito affrontare le sfide di Guns, Love and Tentacles: The marriage of Wainwright & Hammerlock su Xylourgos.

Guns, Love and Tentacles: The marriage of Wainwright & Hammerlock uscirà su PC, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 26 marzo e, ovviamente, sarà necessario avere il gioco base Borderlands 3.