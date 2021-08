Borderlands 3 ha incrementato a dismisura i guadagni di Epic Games

Mentre lo scontro legale tra Apple ed Epic Games continua a tenere banco nei tribunali, i documenti trapelati dalle cause hanno rivelato che Borderlands 3 è riuscito a incrementare i guadagni dell’azienda americana di cifre astronomiche.

Epic Games utilizza una strategia di marketing aggressiva cercando di accaparrarsi esclusive al lancio su PC, manovre davvero dispendiose che sotto stessa ammissione dei dipendenti al momento sono previste in perdita. Eppure, nonostante le perdite (compensate dall’ottima resa di Fortnite e dell’Unreal Engine), per alcune esclusive si parla di guadagni assurdi. l’azienda nel 2019 ha riportato un’enorme perdita di circa 181 milioni di dollari nel solo 2019. In queste cifre rientrano proprio le spese per gli accordi di esclusività. E proprio tra questi accordi, Epic avrebbe stipulato un contratto da 80 milioni di dollari con Borderlands 3.

Borderlands 3 al suo lancio su Epic Games Store avrebbe generato un picco di introiti nel settembre del 2019: parliamo di circa 34.7 milioni di dollari nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2019, pari a quasi la metà dei guadagni totali totalizzati da Epic in quel periodo, ossia 72.6 milioni. Di questi 34 milioni, ben 14 sono stati totalizzati solo in un giorno. Non conosciamo le cifre sul lungo periodo del titolo, ma già solo per questo unico trimestre sono davvero impressionanti.

Nel frattempo vi ricordiamo che Gearbox sta pubblicando uno spin-off di Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands in arrivo nel 2022. Il videogioco, tra sparatorie, draghi e magia in un’ambientazione fantasy medievale, è stato annunciato nello scorso Summer Game Fest 2021 e si appresta ad arrivare su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Potete trovare una nostra anteprima qui. Gearbox sarebbe anche al lavoro su un nuovo capitolo principale della saga, Borderlands 4. In totale la saga di Borderlands ha fruttato ai suoi sviluppatori circa 1 miliardo di dollari vendendo oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo.