Borderlands 3 su Nintendo Switch? Gearbox non lo esclude

Gearbox Software non chiude assolutamente la porta ad un possibile arrivo in futuro di Borderlands 3 anche su Nintendo Switch.

Come ben saprete giusto una settimana fa ha fatto il suo esordio nei negozi Borderlands 3, titolo di Gearbox Software per Xbox One, PS4 e PC che ha decisamente convinto pubblico e critica specializzata, nonostante qualche incertezza di troppo sul piano tecnico. Nonostante sia attualmente disponibile su queste tre piattaforme l’opera potrebbe in futuro arrivare anche su altri lidi, come ad esempio su Nintendo Switch.

A parlare di tale possibilità è stato nientepopodimeno che Paul Sage, il creative director del titolo, che ha affermato che non è da escludere un approdo della saga su Nintendo Switch. Ovviamente nulla di confermato ma in Gearbox il “mai dire mai” è praticamente un mantra.

Non forse tutti ricorderanno infatti ad esempio la versione PS Vita di Borderlands 2, che ai tempi sembrava qualcosa di veramente utopico. Nonostante diverse problematiche il titolo era infatti riuscito anche ad approdare sulla sfortunata portatile di casa Sony, dimostrando ancora una volta l’importanza della filosofia precedentemente citata per Gearbox.

Fantasticando sull’ipotetica versione per l’ibrida di casa Nintendo vi ricordiamo che Borderlands 3 è un ottimo titolo. Nell’attesa della nostra recensione definitiva, infatti, la nostra anteprima sottolinea la grande qualità dell’opera: “Gearbox ha fatto centro anche questa volta: tritare centinaia di nemici con le incredibili armi a disposizione è semplicemente godurioso, e al contempo avere lo stimolo di perfezionare il nostro approccio al gioco per avere loot migliore rende tutto ancora più magnetico.”

Che ne pensate di questa notizia, vi piacerebbe addentrarvi nel titolo direttamente con Nintendo Switch? Secondo voi l’esperienza di gioco del titolo di Gearbox Software ben si adatterebbe alla piccola ibrida di casa Nintendo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!