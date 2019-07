Borderlands 3: svelata una nuova modalità PvP

Borderlands 3 potrà contare anche su una modalità PvP per quattro giocatori: eco tutti i dettagli su quanto svelato dagli sviluppatori.

Uno degli obbiettivi di Borderlands 3 è di riportare i giocatori dentro Pandora (e i nuovi pianeti) e dare loro qualcosa di familiare, ma al tempo stesso fargli vivere un’esperienza nuova, potente e interessante. Uno dei modi in cui Borderlands 3 sta cercando di farlo è proponendo una nuova modalità: lo ha rivelato Gearbox Software stessa durante un panel al GuardianCon. Il gioco, fin dal lancio, avrà a disposizione una modalità duello che permette a quattro Cacciatori della Cripta di scontrarsi.

Vediamo le esatte parole degli sviluppatori, in traduzione “Quando si è in gruppo, se tu e i tuoi amici volete risolvere una disputa o se siete semplicemente curiosi di sapere quanto male fanno le armi e le abilità altrui, potete usare la feature ‘Free-for-all Dueling’ che permette di scontrasi in battaglie 1v1v1v1.”

Ancora non sappiamo esattamente come si svilupperà questa modalità “tutti contro tutti”, ma gli sviluppatori promettono che sarà un vero caos. Non si tratta di una modalità complessa, o almeno non sembra, quindi non sarà il piatto forte dell’avventura, ma se durate una missione e l’altro ci verrà voglia di un poco di PvP, potremo farlo.

Potremo scoprire con precisione quanto divertente sia questa feature quando avremo il gioco tra le mani. Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2019 su PC (via Epic Games Store, per i primi sei mesi), PlayStation 4 e Xbox One. Non ci sono dettagli su una versione Nintendo Switch, ma sappiamo che il gioco sarà rilasciato su Google Stadia, quando il servizio sarà reso disponibile il prossimo autunno. Diteci, cosa ne pensate di questa modalità? Vi interessa, oppure preferite un’esperienza completamente solitaria?