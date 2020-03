Borderlands 3: nuovo video gameplay per il DLC

2K, sviluppatori di Borderlands 3, e i publishers Gearbox Software hanno recentemente pubblicato un video gameplay in cui mostrano i primi 12 minuti del nuovo contenuto scaricabile annunciato da poco per la campagna del gioco, intitolato Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, disponibile a partire dal 26 marzo.

Gli sviluppatori hanno annunciato il DLC con le seguenti parole:”Sir Alistair Hammerlock e Wainwright Jakobs stanno per convolare a nozze e vogliono che tu prenda parte al loro matrimonio sul pianeta ghiacciato di Xylourgos, dove giace un mostro gigantesco congelato al di sopra di un villaggio di occultisti impazziti. Dovrai combattere con le forze del male ultraterreno, se Wainwright e Hammerlock saranno contenti del loro matrimonio. Ma non è detta l’ultima parola: la wedding planner più tosta del mondo, Gaige, e il suo inseparabile miglior amico robotico Deathtrap ti guarderanno le spalle”

Hanno poi continuato la presentazione, aggiungendo: “Tranquilli, non è finita qui: potrete riunirvi assieme a dei vecchi amici e fare squadra con alcuni nuovi ed inquietanti personaggi, affinchè il vero amore trionfi sull’horror di Eldritch, affrontare nemici assetati di sangue e formidabili boss, tra cui mostri alieni, occultisti terribilmente mutati e banditi a sangue freddo, immergervi nelle disturbanti e a volte stupide missioni secondarie dei cittadini maledetti e nei loro retroscena, armare la vostra Cacciatrice di Vault con alcuni degli equipaggiamenti più letali della galassia, tra cui l’aggiunta di nuove Leggendarie e mod estremamente potenti, e, per finire, sfoggiare il vostro senso dello stile con una nuova serie di cosmetici, come le nuove skin per veicoli, le personalizzazioni interattive degli arredi e nuove teste e skin per la Cacciatrice di Vault“.

Il secondo DLC di Borderlands 3 andrà quindi ad aggiungere ulteriori nemici, ambientazioni, loot, personaggi e personalizzazioni al titolo, che è stato rilasciato da poche settimane su Steam dopo essere stato un’esclusiva per l’Epic Games Store, come anticipato in questa news. Vi interessa il nuovo contenuto in arrivo?