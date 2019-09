Borderlands 3 su PC ha il doppio dei giocatori rispetto a Borderlands 2

Solamente due giorni fa è finalmente uscito nei negozi Borderlands 3, titolo atteso con trepidazione da migliaia e migliaia di fan. Sebbene si tratti di un’opera particolarmente longeva e che fa del supporto a lungo termine uno dei suoi punti cruciali è comunque possibile fin da ora trarre qualche conclusione sull’impatto del titolo.

Impatto che, a quanto pare, è stato a dir poco strabiliante. Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, ha infatti comunicato sul proprio profilo Twitter personale che Borderlands 3 su PC ha attualmente il doppio dei giocatori che aveva Borderlands 2 nello stesso periodo. Un risultato a dir poco incredibile, che certifica da un lato l’ottima performance del titolo e dall’altra la crescita del gaming su PC.

Fun Fact: On PC, the data is that the launch day peak concurrent players of Borderlands 3 is about *twice-as-high* as the all time peak concurrent players of Borderlands 2. WOW! You guys are great!

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 13, 2019