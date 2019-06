Borderlands 3: ecco il trailer dell’E3 2019 con tutte le novità della serie

Borderlands 3 si è mostrato all'E3 2019 durante la conferenza di Microsoft: ecco tutti i dettagli e il trailer presentato a Los Angeles.

Tra i moltissimi annunci dell’E3 2019, il palcoscenico di casa Redmond si è tinto degli sgargianti colori di Borderlands 3, la nuova avventura loot-based di Gearbox Sofware. Il gioco è già stato ampiamente mostrato nel corso degli ultimi mesi: in questa occasione abbiamo però potuto non solo riconfermare l’energia folle che pervade questa opera, ma anche scoprire nuovi dettagli sull’intera saga.

Infatti, è stato annunciato che Borderlands The Handsome Collection sarà disponibile su Xbox Game Pass e, inoltre, è stato rilasciato un nuovo pacchetto d’espansione per la versione rimasterizzata di Borderlands 2, disponibile gratuitamente per un periodo limitato di tempo (fino all’8 luglio): servirà per introdurci al mondo di Borderlands 3. Si tratta per certo di una “regalo” molto gradito e interessante, scaricabile già da questo momento, ora che i giocatori possono accedere senza costi aggiuntivi alla Handsome Collection sia su Xbox che su PlayStation (dove è disponibile con PS Plus durante tutto giugno).

Il DLC si chiama Lilith e la battaglia per Sanctuary e la descrizione recita: “ Torna nel pluripremiato spara e saccheggia per una nuova avventura che prepara il cammino verso all’imminente Borderlands 3. Sanctuary è sotto assedio, la mappa delle Cripte è stata rubata e un gas tossico avvolge Pandora. Sfida nuovi boss, esplora nuove aree, arraffa nuovi bottini (con un’inedita categoria superiore a Leggendario) e unisciti a Lilith e ai Crimson Raider per fermare un pazzoide determinato a conquistare il pianeta. Chi ha già affrontato Borderlands 2 può puntare al nuovo limite di livello a 80, mentre i nuovi arrivati possono raggiungere subito il livello 30 ed entrare nel vivo dell’azione.”

Diteci, cosa ne pensate di Borderlands 3 e di questa nuova espansione per il secondo capitolo? La giocherete in attesa dell’arrivo del nuovo titolo di Gearbox Software?