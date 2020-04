Borderlands gratis su PC e console: ecco tutti i dettagli

Gearbox e 2K Games pubblicarono il primo Borderlands nell’ormai lontano 2009 per PC e console. Il titolo è famoso per essere un looter-shooter in prima persona con elementi RPG realizzato con uno stile grafico cartoonesco impeccabile e che ha fatto innamorare milioni di giocatori in tutto anche grazie alla sua ironia mai banale. Il primo capitolo di questa magnifica serie è stata svecchiata grazie ad una edizione rilasciata lo scorso anno denominata Game of the Year Edition la quale, dal punto di vista grafico su tutti, ha introdotto piccole e grandi migliorie. La più evidente è quella legata alla risoluzione che supporta texture in 4K sia su PC che su console, gli sviluppatori inoltre hanno ritoccato altri aspetti per migliorare l’esperienza di gioco rivolta specialmente a coloro che non hanno mai provato il primo capitolo della saga.

In queste ore Gearbox ha annunciato un nuovo periodo di prova gratuito per la Game of the Year Edition di Borderlands, questa volta dedicato solo ai giocatori PC e Xbox One. La versione Steam, come possiamo vedere a questo indirizzo, è già scaricabile mentre, probabilmente nelle prossime ore, verrà aggiornato lo store di Xbox per poter scaricare la versione di prova del titolo anche sulla console di casa Microsoft. Se non avete avuto l’occasione di provarlo, questo è il periodo giusto visto che potete provare il titolo nella sua versione migliore e, se siete possessori di Xbox One X, potrete inoltre godere di una resa grafica ancora migliore.

Bisogna comunque precisare che si tratta a tutti gli effetti di una versione di prova che terminerà la prossima settimana, precisamente il 23 aprile. I giocatori Steam avranno qualche ora extra per provare il gioco in quanto, come lo afferma la stessa pagina ufficiale, la prova terminerà alle ore 18:59 mentre per i possessori della console di casa Microsoft alle 8:59. Ricordiamo infine che nel caso vorreste acquistare il titolo terminata la prova, Borderlands Game of the Year Edition sarà in forte sconto per tutto il Weekend e potrete inoltre ricominciare a giocare mantenendo tutti i progressi registrati durante la prova.

