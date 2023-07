Dopo anni di silenzio ci siamo, il film di Borderlands uscirà il 9 agosto 2024. Il film venne annunciato diversi anni fa, ma i diversi scioperi e problematiche varie lo hanno praticamente fatto slittare fino alla data che oggi conosciamo. Le recenti problematiche dettate hanno addirittura spinto Craig Mazin a non volere il proprio nome nei crediti del film.

Borderlands è un film di fantascienza previsto per il 2024. Diretto da Eli Roth e scritto da Craig Mazin e Roth, basato sulla serie di videogiochi di Gearbox Software e 2K Games. Il film è interpretato da Cate Blanchett nei panni di Lilith, Kevin Hart nei panni di Roland, Jack Black nei panni di Claptrap, Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tina, Florian Munteanu nei panni di Krieg, Jamie Lee Curtis nei panni di Dr. Patricia Tannis, Halsey nei panni di Mad Moxxi, Edgar Ramirez nei panni di Atlas, Janina Gavankar nei panni di Commander Lilith, Cheyenne Jackson nei panni di Jakobs, Nathan Fillion nei panni di Brick, Steve Zahn nei panni di Claptrap e Ray Liotta nei panni di Butt Stallion. Il film è ambientato sul pianeta Pandora, un mondo selvaggio e pericoloso popolato da banditi, mostri e tecnologie avanzate. Lilith è una cacciatrice di taglie che deve trovare una chiave che potrebbe salvare Pandora da una minaccia imminente.

Non vediamo l’ora di vedere la follia del gioco portata su schermo, siamo certi che in un modo o nell’altro ci divertiremo parecchio. Qualora venisse pubblicato un primo trailer non esiteremo a comunicarvelo!