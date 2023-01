Boundary, lo sparatutto tattico che ha fatto discutere gli appassionati per parecchio tempo con i suoi vari rinvii, ha finalmente una finestra di lancio. In base alla sua pagina dedicata su Steam sembra che potremmo finalmente giocarci a marzo 2023. La storia di questo titolo non è stata affatto facile, e molti degli iniziali curiosi nei confronti del progetto hanno perso le speranze verso la sua uscita, dati i lunghi rinvii e il tempo trascorso tra un annuncio e l’altro.

Boundary avrebbe dovuto uscire, almeno secondo le iniziali indicazioni di Surgical Scalpels, durante il 2020. L’idea di lanciarsi in un concetto che fondesse elementi della fantascienza/spazio a dinamiche da sparatutto tattico aveva sicuramente ispirato reazioni interessanti fra gli appassionati, anche se i lavori sono andati talmente a rilento da affievolire, gradualmente parlando, l’intera situazione.

Dal 2020 si è passati al 2022, per poi non avere più troppe indicazioni in merito alla pubblicazione del titolo, fino ad oggi. Marzo 2023 segnerà sul serio l’uscita di questo videogioco? Per adesso non abbiamo altre informazioni in merito, se non la descrizione ufficiale rilasciata nel presentate Boundary. Stiamo parlando di “uno sparatutto spaziale tattico multiplayer che mette i giocatori nei panni di un astronauta armato, chiamato Astroperator. L’obiettivo è quello d’ingaggiare feroci scontri a fuoco con le varie squadre a gravità zero, eseguendo operazioni a bassa gravità su installazioni spaziali orbitanti contro altri nemici ed entità [ancora indefinite]”.

Non solamente battaglie ma anche “personalizzazione”. Nel gioco, infatti, potremmo modificare e lavorare con gli altri sfruttando le varie classi disponibili (medici da combattimento, cecchini, supporto…), caratterizzate da accessori e armi di vario genere. Boundary dovrebbe arrivare sia su PS4 che su PC, si spera.

