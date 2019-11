Brad McQuaid, il leggendario creatore di EverQuest, scompare a soltanto 51 anni

Il mondo videoludico ci regala spesso e volentieri tantissime opere monumentali che in qualche modo cambiano la nostra visione verso questo panorama. Sicuramente uno dei “rami” più emblematici di quest’industria risulta quello dei MMORPG che durante questi anni hanno saputo ampliare le community e unire milioni di giocatori di tutto il mondo. Durante la giornata di oggi però il mondo videoludico subisce l’ennesima perdita; il creatore di EverQuest Brad McQuaid ci ha lasciato.

A darci la triste notizia è stata la pagina ufficiale di Pantheon (progetto al quale l’autore lavorava) che ci ha comunicato il decesso dell’autore avvenuto a soltanto 51 anni. Brad McQuaid è strato trovato privo di vita dentro la sua dimora: attualmente non ci sono informazioni aggiuntive.

It is with deep regret we share that Brad McQuaid passed away last night. He will be deeply missed and forever remembered by gamers worldwide.

Thank you for bringing us together through your worlds. Rest in peace @Aradune.

VR offers our deepest condolences to Brad’s family.

— Pantheon 💚 (@PantheonMMO) November 20, 2019