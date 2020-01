Brain Training del Dr. Kawashima: ecco il trailer di lancio

Questi primi due anni e mezzo di Nintendo Switch sono stati un periodo assolutamente di successo per la compagnia di Kyoto, innanzitutto in termini di vendite a livello mondiale, e in secondo luogo anche per la realizzazione di esclusive di tutto rispetto, come ad esempio Super Mario Odyssey, Zelda Breath of The Wild, Super Smash Bros. Ultimate, Luigi’s Mansion 3 e infine Pokémon Spada e Scudo, che hanno portato per la prima volta la serie principale di Game Freak su console casalinga.

Ad oggi, in particolare, è il turno di Brain Training del Dr. Kawashima, franchise nato originariamente su Nintendo DS più di una decina d’anni fa con l’intento di allenare i cervelli di milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo, e sbarcato finalmente anche su Nintendo Switch a partire dalla giornata di oggi. Nel corso della giornata odierna, in particolare, la stessa Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Brain Training del Dr. Kawashima: non ci resta a questo punto che lasciarvi al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Il titolo, come l’originale, si offre di proporre diversi minigiochi di carattere matematico al giocatore, in modo tale da stabilire un’età relativa al proprio cervello.

A ciò si aggiungono nuove tipologie di minigiochi, grazie anche alle caratteristiche esclusive offerte dalla stessa Nintendo Switch (come la presenza dei joycon, ad esempio), oltre alla possibilità di giocare una particolare versione di Dr. Mario. E voi, acquisterete questo titolo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!