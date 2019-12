Bravely Default 2: annunciato il nuovo gioco per Switch ai The Game Awards

Ai The Game Awards 2019 c’è stato spazio per i giochi Xbox One, Xbox Series X), PlayStation 4 e PlayStation 5, ma c’è stato spazio anche per Nintendo Switch, l’amatissima console per la casa di Kyoto. Come molti annunci precedenti, si tratta di una novità assoluta: Bravely Defaul 2.

Il gioco è nuovamente sviluppato dal team che ci ha donato il primo amato capitolo. Possiamo vedere il filmato qui sotto.

Il filmato non mostra elementi di gameplay, ma abbiamo modo di vedere che vari team si occuperanno nuovamente, dopo il primo capitolo, di vari elementi del gioco, dalla musica allo sviluppo del gameplay.

Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? Vi ha stupito?