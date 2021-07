Bravely Default: annunciato il nuovo gioco della saga

Square Enix ha appena annunciato un nuovo capitolo della fortunata saga di Bravely Default, in arrivo sui dispositivi mobile iOS e Android sotto il nome di Bravely Default Brilliant Lights. Il gioco arriverà per celebrare l’imminente decimo anniversario dalla nascita del primo gioco della serie.

Bravely Default è un JRPG celebre per il suo combattimento a turni che utilizza il sistema di lotta Brave & Default, un elemento di gioco tipico della saga che consente di essere più spericolati o più difensivi tra un turno e l’altro. Per l’adattamento al gameplay su mobile, Square Enix fa sapere che il sistema di combattimento di Brilliant Lights è stato ottimizzato proprio per godere delle battaglie strategiche attraverso uno smartphone.

Il nuovo gioco di Bravely Default avrà una trama originale in cui vari mondi si incrociano e personaggi del tutto nuovi, ma ci saranno comunque i ritorni di vecchi personaggi che abbiamo già visto nei precedenti capitoli su altre piattaforme. Tra questi non mancano anche i personaggi dell’ultimo videogioco uscito della saga, Bravely Defaul 2 (recensione qui), come potete constatare dal trailer in basso.

Bravely Default Brilliant Lights ha una storia scritta da Keiichi Ajiro, già Scenario Director di Bravely Second: End Layer e Lead Scenario Planner del primo gioco della saga. A lavorare con lui c’è Raita Kazama che curerà il character design dopo aver lavorato a opere come Xenoblade Chronicles, Mercenaries Wings e Strategy of Sword City. A occuparsi delle musiche sarà invece Revo, il quale ha già scritto in passato musiche per la saga.

La serie di Bravely Default finora ha venduto oltre 3 milioni di unità in tutto il mondo da quando il suo primo gioco fu rilasciato nel lontano 2012. Brilliant Lights non ha ancora una finestra di lancio ufficiale, ma ci sarà una closed beta esclusiva in Giappone molto presto, le cui modalità di accesso verranno ufficializzate prossimamente attraverso l’account ufficiale di Twitter di Bravely Default Brilliant Lights.