Zelda Breath of the Wild 2 non uscirà quest’anno: al suo posto un’altra “serie famosa”

I tempi di sviluppo previsti inizialmente di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, annunciato all’E3 2019, potrebbero essere più lunghi del previsto e il gioco probabilmente non uscirà nel corso di quest’anno. Le indiscrezioni arrivano dall’account twitter di un giornalista dei siti Spiel Times e Nintendo Soup conosciuto sul social network con il nome utente di Sabi che in passato si era rivelato un insider affidabile e qualche mese fa aveva parlato di una probabile uscita verso la fine del 2020.

In uno dei messaggi, il giornalista aveva scritto: «Botw2 sta richiedendo più tempo di quanto previsto inizialmente ai tempi dell’e3 2019, quindi probabilmente non sarà il titolo che vedremo a fine anno, il che rende più probabile l’ipotesi di vedere un altro importante titolo a cui ho fatto riferimento nei giorni scorsi». Al posto di Zelda, infatti, secondo una fonte dell’utente di Twitter, negli ultimi mesi del 2020 potrebbe arrivare un nuovo capitolo di un’altra serie Nintendo per certi versi inattesa.

Sempre secondo un’altra fonte di Sabi, potrebbe arrivare a fine anno anche un gioco di Paper Mario per Nintendo Switch che manca dalle scene ormai dal 2016 con il quinto capitolo della serie dal titolo Color Splash pubblicato su Nintendo WiiU. Ad ogni modo per quanto riguarda The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e la serie che potrebbe “rimpiazzarlo” alla fine del 2020, il giornalista spiega che non c’è ancora nulla di definitivo.

Il sequel annunciato all’E3 2019 era inizialmente nato come un DLC del primo capitolo ma le idee in fase di sviluppo sembravano così tante e differenti che Nintendo aveva preferito indirizzare tutto sullo sviluppo di un seguito. Nelle sue dinamiche open world, inoltre, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 secondo gli sviluppatori sarà ispirato a Red Dead Redemtpion 2, mentre la storia e il gameplay manterranno come basi i contenuti del primo capitolo.