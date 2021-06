Breath of the Wild 2, nessun aggiornamento all’E3 2021

Nel corso dell’E3 2021 di Nintendo sarà lecito aspettarsi un update di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Il sequel del gioco è stato infatti annunciato nel corso del 2019 e a due anni di distanza non abbiamo ancora un update in merito allo sviluppo. E neanche la nuova edizione della fiera di Los Angeles, quest’anno completamente digitale sembrerà il luogo ideale dove ricevere aggiornamenti in merito, almeno stando alle parole di un leaker decisamente prolifico e affidabile come PraticalBrush12.

Andiamo con ordine: sappiamo già che il Nintendo Direct dell’E3 2021 durerà poco più di trenta minuti, dove verranno mostrati giochi in arrivo nel corso del 2021 e alcune novità relative al mondo di Switch. In attesa di scoprire se ci sarà anche la versione hi end della console, stando alle parole del leaker The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 potrebbe sì essere si presenta ma non è assolutamente previsto per il 2021. Si tratta ovviamente di una speculazione, anche se lo stesso utente ha anticipato diversi annunci di questo E3. L’affidabilità è dunque decisamente molto alta ma ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze.

L’assenza di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 sarebbe comunque una brutta notizia per tutti i fan della serie. Il gioco, come detto poco sopra, venne infatti annunciato nel corso del 2019 proprio all’ultima edizione dell’E3 “in presenza”. Un’altra, eventuale edizione senza ricevere aggiornamenti in merito non sarebbe proprio il massimo per tutti coloro che attendono la prossima avventura di Leak ma non è neanche da escludere che Nintendo non abbia in programma futuri Direct, magari più vicini ad una possibile finestra di lancio, in grado di mostrare nel dettaglio il gioco.

Oltre a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 la casa di Kyoto ha diversi giochi per i quali non ci sono più aggiornamenti. Tra questi troviamo Bayonetta 3 e Metroid Prime 4. Per il secondo le speranze di vederlo martedì alle ore 18:00 (giorno in cui andrà in onda il Nintendo Direct dell’E3 2021) sono abbastanza esigue, mentre il primo potrebbe anche comparire con un velocissimo update in merito allo stato dei lavori.